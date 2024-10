Il caporalato nella nostra società

Il così detto “Datore di lavoro” spesso considera i propri dipendenti degli oggetti

Cos’è il Caporalato? Una mia definizione può essere quella di sfruttamento pianificato e coercitivo di un lavoratore senza se e senza ma.

Il così detto “Datore di lavoro”, anche se è più un “Datore di schiavitù”, che applica questo tipo di modalità non considera i propri “dipendenti” delle persone ma piuttosto degli oggetti, in un rapporto malato tra padrone e suddito, quasi come a voler tornare ai tempi dell’Antica Roma in cui gli schiavi erano chiamati Instrumentum vocale; cioè, oggetti parlanti.

E qui si arriva al punto, il lavoratore perde tutti i diritti che gli consentono di essere ancora inquadrato come essere umano, il quale ha una propria vita, delle proprie ambizioni, dei propri desideri e sogni, e anche delle difficoltà sia personali che lavorative. Invece, lo sfruttamento dei disperati, del più debole, di chi non ha voce per difendersi, viene preso come un modus operandi normale per portare avanti il business, arricchendosi sulle spalle di chi non può nulla contro la così detta “Voce grossa”.

La società sta diventando sempre più complessa, articolata e dinamica, ma questo non deve e non dovrà mai essere un pretesto per schiavizzare chi non può difendersi. A dirla tutta anche le situazioni lavorative “normali” hanno subito un decremento nella qualità e nelle possibilità. Rispetto ai boomers, le nuove generazioni non potranno mai essere Dirigenti con un semplice diploma e chi si laurea deve iniziare con un percorso sottopagato alle dipendenze di chi vuole spremere ogni centesimo dai propri sottoposti.

E i sindacati? Con questa domanda voglio approfittare per introdurre una mia bruttissima esperienza, che si è conclusa con il sindacalista che mi disse: “non abbiamo strumenti per aiutarti, non abbiamo neanche tanta voglia, la giustizia non esiste e vince sempre chi ha il potere e i soldi per applicare la tanto ricercata giusta Giustizia”.

A queste parole è difficile controbattere, perché non si tratta di opinioni o di punti di vista, ma di un sistema che non funziona e dell’arrendevolezza di chi dovrebbe lottare fino alla fine. Sembra una cosa stupida e un’allusione a ciò che dovrebbe essere e invece non è.

Nel mio caso, l’ultima brutta esperienza lavorativa è stata frutto di una manipolazione di una persona malata, avida e senza scrupoli che maschera molto bene la sua anima nera dietro un sorriso e una parlantina degna del miglior imbonitore e truffatore dei vecchi tempi; come quando Totò vendette la fontana di Trevi.

La cosa che mi fa molto riflettere non sono tutti i soldi rubati di tutte le tredicesime, TFR e gli ammortizzatori sociali che non sono stati adempiuti, ma del fatto che questa persona è scappata dalla Sicilia. Infatti, ha sempre ammesso che nella sua Terra venivano messe in atto delle situazioni lavorative non molto piacevoli, in cui si lavorava tanto, sotto il sole, con temperature alte, senza protezioni DPI e tutto questo per due lire. Questa stessa persona ha applicato le stesse modalità per avviare la sua impresa a costo zero sulle spalle di chi si è fidato di lui, lasciando una scia di debiti e disperazione. Un’altra cosa che non può essere assolutamente accettata è il fatto che la sua Socia ufficiale è una Professoressa Universitaria.

Voi potreste chiedere, cosa c’entra questo? Secondo il mio punto di vista chi ricopre incarichi pubblici, deve essere il primo a porre un freno alla disonestà e allo sfruttamento, perché altrimenti cosa insegnano ai propri studenti?!? Che il fine giustifica il mezzo? Che i soldi sono più importanti delle persone e delle loro famiglie?

Se un tale inciampo è capitato a me che sono laureato con il massimo dei voti e che ha la possibilità di rimettersi in gioco in maniera dignitosa, cosa pensate che possa fare un altro lavoratore senza competenze, con un basso grado di istruzione e senza altre vie di fuga. E mi immagino lo Sfruttatore innominato e ignominioso a gongolare.

Lettera inviata da: Gianmarco Irienti (Segretario Azione Fiumicino)

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it