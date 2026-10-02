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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 2 Ottobre 2026

Fiumicino, secchioni dei rifiuti in bella vista accanto alla passerella di via Torre Clementina

Sarebbe opportuno individuare una collocazione più decorosa e funzionale

 

 

Vorrei portare all’attenzione del giornale, e possibilmente anche dell’Amministrazione comunale, una situazione che si presenta ormai quotidianamente lungo via Torre Clementina, in prossimità della passerella pedonale.

 

 

Come si può vedere anche dalla foto, accanto alla passerella sono presenti diversi secchioni per i rifiuti, presumibilmente utilizzati dalle attività che si trovano lungo la strada. È certamente comprensibile che gli esercizi commerciali abbiano necessità di disporre di contenitori per il conferimento dei rifiuti e non è questo, naturalmente, il punto della segnalazione. La questione riguarda piuttosto la loro collocazione.

 

 

Via Torre Clementina rappresenta una delle zone più conosciute e frequentate di Fiumicino, attraversata ogni giorno da residenti, visitatori e turisti. La passerella pedonale, inoltre, è un punto di passaggio particolarmente visibile. Ritrovarsi quotidianamente davanti una serie di contenitori per l’immondizia proprio in quel punto non contribuisce certamente a valorizzare l’immagine della zona.

 

 

Non si tratta di una situazione occasionale: è così praticamente ogni giorno. Per questo credo sarebbe opportuno studiare una soluzione diversa, individuando magari un’area meno esposta, una sistemazione più ordinata oppure una modalità che consenta alle attività di svolgere regolarmente il conferimento dei rifiuti senza che i contenitori rimangano costantemente in bella vista lungo il percorso pedonale.

 

 

Non è mia intenzione puntare il dito contro qualcuno, ma semplicemente suggerire un intervento di buon senso. A volte bastano piccoli accorgimenti per migliorare il decoro urbano e rendere più gradevoli gli spazi che appartengono a tutta la città.

 

 

Fiumicino merita attenzione anche in questi dettagli, soprattutto nelle sue zone più frequentate. Confido quindi che questa segnalazione possa essere presa in considerazione e che si possa trovare una soluzione soddisfacente sia per le attività commerciali sia per i cittadini.

 

Lettera inviata da: Luigi S.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

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Tags
Passerella Secchioni rifiuti via Torre Clementina
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