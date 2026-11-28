Fiumicino, allarme per stabilimenti e chioschi del lungomare della Salute invasi dal mare

I balneari abbandonati mettono sul banco degli imputati le sprofondate scogliere

di Umberto Serenelli

Sos dei balneari con stabilimenti e chioschi sul lungomare della Salute a Fiumicino che denunciano l’avanzata dell’erosione a causa scogliere sprofondate. Le prime mareggiate della stagione autunnale hanno già colpito duro e i gestori sono al lavoro con mezzi propri per cercare di limitare i danni. Non mancano gli appelli al Comune e soprattutto alla Regione, invitati a prendere provvedimenti prima che i marosi spazzino via le strutture.

La vulnerabilità del tratto costiero è sotto gli occhi di tutti perché la maggior parte dei frangiflutti scompaiono sotto onde di appena 2 metri (vedi foto). I marsi non incontrano più ostacoli e spinti dal vento continuano a provocare molti danni alle storiche strutture sempre più vicine alla battigia.

“Le istituzioni ci hanno lasciato soli ecco perché da anni chiediamo il potenziamento delle dighe, scese sotto il livello di guardia, che oggi ci costringe a fare da soli per salvaguardare gli stabilimenti – commenta Salvatore Spataro del Vittoria – Con una vagliatrice sto costruendo una diga di sabbia a difesa del ristorante. Conto di farla alta più di un metro con la speranza che regga. Nei giorni scorsi il locale è stato invaso dal mare e ho buttato sedie, tavoli e frigo. Assieme ad altri colleghi è nostra intenzione scrivere agli amministratori nella speranza che facciano qualcosa perché siamo veramente disperati”.

Oltre al Vittoria si è affidato al “fai da te” il gestore della Bussola che ha creato una diga di sacchetti pieni di sabbia per arginare la spinta del moto ondoso. Non può invece fare molto il Marina del Rey che si trova con il ristorante circondato e con sette cabine prossime al crollo, visto che l’erosione le ha trasformate in palafitte. Difficoltà anche per il BBQ e Neri Village, mentre la spiaggia attrezzata di Base sta perdendo la veranda sul mare.

“Le ultime devastanti mareggiare – dice il titolare Daniele Russo – hanno lavorato ai fianchi la veranda che ha purtroppo ceduto. Ora è a rischio il ristorante. La cosa che mi lascia perplesso è l’indifferenza generale davanti agli ingenti danni”.

Non sono tranquilli neppure i chioschi Reef, Papaya Beach e Timone. Al faro il piazzale è completamente allagato.

“Purtroppo ci siamo abituati a questo scenario – afferma Armando Stampella del porticciolo ‘Il faro’ – per fortuna che l’acqua scola nell’approdo ma il problema delle scogliere sprofondate è davanti agli occhi di tutti”.

Arriva puntuale anche la richiesta di provvedimenti da parte dei residenti nel “Borghetto”.

“Negli ultimi due anni ho chiesto una commissione regionale itinerante per far luce sull’erosione – dichiara Michela Califano, consigliera regionale del Pd – Vanno inseriti degli stanziamenti ad hoc per le opere di rifioritura sulle collassate scogliere del lungomare della Salute. Presenterò un ordine del giorno per investimenti mirati perché l’attività dei balneari è una risorsa che va tutelata”.