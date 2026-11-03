Wwf: scoperto nuovo nucleo di lupi con due cuccioli tra Ostia, Castel Fusano e Infernetto

Accertata la presenza di una coppia stabile con due cuccioli. Il Wwf: “Un valore per la biodiversità, da accompagnare con monitoraggio scientifico, informazione e comportamenti responsabili”

di Dario Nottola

Il lupo è presente stabilmente anche nelle aree meridionali del Litorale romano. Nelle ultime settimane, il team di volontari del Wwf Litorale Laziale ha approfondito, in accordo con la Riserva naturale statale del Litorale romano e con i Carabinieri forestali, alcune segnalazioni relative alla presenza della specie nelle aree naturali comprese tra Ostia, Castel Fusano e l’Infernetto, accertando la presenza di una coppia stabile con due cuccioli.

Una conferma importante per la conoscenza e la conservazione della fauna selvatica del territorio, che si inserisce in un quadro più ampio. La presenza stabile del lupo nella Riserva è infatti una realtà consolidata.

“Il lupo non è una presenza nuova nel Litorale romano. Da quasi 15 anni monitoriamo la specie in questo territorio, dove abbiamo accertato e seguito nel tempo la presenza di due nuclei riproduttivi nelle aree centrali e settentrionali della Riserva e nei territori limitrofi, tra Castel di Guido, Maccarese e Fregene. A questi si aggiunge un nucleo stabile che ha il proprio territorio da alcuni anni nella Tenuta presidenziale di Castelporziano”, dichiara Marco Antonelli, responsabile Grandi Carnivori del Wwf Italia e coordinatore del monitoraggio del lupo sul Litorale romano.

“L’accertamento della presenza di una coppia con due cuccioli nel settore meridionale rappresenta un ulteriore elemento di conoscenza che attesta l’espansione della specie. È il primo risultato di un lavoro di monitoraggio che richiede continuità, competenze e collaborazione tra chi si occupa di ricerca e conservazione, le istituzioni e gli enti preposti alla gestione del territorio”, sottolinea Antonelli.

La presenza del lupo in un’area così vicina a Roma testimonia il valore naturalistico degli ambienti del litorale, dove boschi e altri spazi naturali costituiscono habitat importanti per numerose specie. Come grande predatore, il lupo svolge un ruolo negli ecosistemi e rappresenta un elemento significativo della biodiversità locale. La sua presenza, tuttavia, in un contesto caratterizzato da insediamenti, infrastrutture e una forte frequentazione umana, richiede attenzione e un approccio basato sulla conoscenza scientifica.

“La presenza del lupo è un valore ambientale importante, ma la conservazione della specie, soprattutto in territori fortemente antropizzati come il nostro, deve andare di pari passo con il monitoraggio e con la diffusione di informazioni corrette”, sottolinea M. Gabriella Villani, presidente OA Wwf Litorale Laziale. “È fondamentale evitare allarmismi, ma anche non sottovalutare l’importanza di comportamenti adeguati. Il lupo è un animale selvatico e deve poter mantenere la propria naturale diffidenza nei confronti dell’uomo: non va avvicinato né alimentato, non bisogna lasciare cibo accessibile e occorre gestire responsabilmente cani e altri animali domestici”.

Per il Wwf, la conoscenza della specie e l’adozione di buone norme di comportamento sono strumenti essenziali per prevenire situazioni problematiche e favorire una coesistenza duratura.

Per questo, domenica 29 novembre, alle ore 15.30, il Wwf Litorale Laziale organizzerà, presso la sede del CEA in via del Martin Pescatore, un incontro pubblico per parlare della presenza del lupo sul territorio, diffondere le buone norme di comportamento da adottare e aprire un dialogo sul tema con cittadini e istituzioni.