Viabilità, scuole e cantieri: la commissione Lavori pubblici fa il punto sugli interventi a Fiumicino

Il presidente Roberto Feola: “Prosegue il confronto con cittadini, tecnici e uffici comunali per migliorare infrastrutture, sicurezza e qualità urbana”

Prosegue l’attività della commissione Lavori pubblici del Comune di Fiumicino, impegnata nelle ultime settimane su diversi fronti che spaziano dalla viabilità agli edifici scolastici, fino ai progetti di riqualificazione urbana. A fare il punto è il presidente della commissione, Roberto Feola, che sottolinea il lavoro svolto insieme agli uffici tecnici, alla polizia locale e ai commissari per affrontare le criticità del territorio e individuare possibili soluzioni condivise.

“Il lavoro della commissione lavori pubblici prosegue affrontando diverse problematiche territoriali e proponendo soluzioni per poter migliorare la città attraverso il dibattito costruttivo e la partecipazione della parte tecnica a supporto di un processo di valutazione e verifica”, dichiara Feola.

Tra i temi affrontati nell’ultimo mese rientrano anche gli interventi sugli alloggi degli ex custodi scolastici. Dopo la presentazione del progetto di ristrutturazione presso la scuola Porto Romano, nei prossimi giorni sarà illustrato anche il piano di riqualificazione dell’alloggio della scuola Lido Faro.

“L’intento è quello di portare in visione i progetti e discutere, attraverso lo scambio di informazioni, possibili proposte da prendere in considerazione”, spiega il presidente della commissione.

Spazio anche alle problematiche legate alla viabilità e alle segnalazioni dei cittadini. Nei giorni scorsi la commissione ha ascoltato i residenti di via Cesare Piva in merito ai disagi emersi dopo i lavori di ampliamento del supermercato affacciato su via della Scafa. Le richieste avanzate saranno ora valutate dagli uffici competenti per individuare eventuali interventi.

Non sono mancati i sopralluoghi negli istituti scolastici. Tra questi, quello effettuato presso la scuola Serrenti di Passoscuro per verificare il sistema di allarme del plesso dopo un episodio registrato alcune settimane fa. “Abbiamo potuto constatare il corretto funzionamento dell’impianto e individuare alcune migliorie da apportare alle modalità di intervento”, aggiunge Feola.

Infine, attenzione puntata anche sulla rotatoria della Madonnella, uno dei cantieri più attesi sul fronte della mobilità cittadina. “L’opera è ormai vicina alla conclusione e garantirà una nuova funzionalità all’incrocio, con aree verdi e una viabilità rinnovata in un punto cruciale del traffico cittadino”, conclude il presidente della commissione Lavori pubblici