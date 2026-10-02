Uffici Anagrafe di Aranova: apertura anche il martedì pomeriggio

Dal 6 ottobre ampliati gli orari di apertura al pubblico nella nuova sede. Il martedì gli sportelli saranno operativi anche dalle 15.00 alle 17.00

Novità per gli Uffici Anagrafe della nuova sede di Aranova. A partire dal 6 ottobre, infatti, gli orari di apertura al pubblico saranno ampliati con l’introduzione di un nuovo turno pomeridiano. Gli uffici saranno aperti anche il martedì dalle 15.00 alle 17.00, offrendo così ai cittadini un’ulteriore possibilità di accesso ai servizi anagrafici.

Restano inoltre confermate le aperture mattutine del martedì e del giovedì, dalle 9.00 alle 12.00. In queste fasce orarie continueranno a essere disponibili anche i Servizi Civici. I Servizi Civici, invece, non saranno operativi durante l’apertura pomeridiana del martedì, che sarà dedicata esclusivamente ai servizi dell’Anagrafe.