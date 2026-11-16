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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 16 Novembre 2026

Treni, dal 16 al 21 novembre modifiche alla circolazione per lavori a Roma Termini

Variazioni per Intercity, Regionali e Leonardo express. Previste cancellazioni, limitazioni di percorso e bus sostitutivi

 

 

di Dario Nottola

 

 

Dal 16 al 21 novembre, per lavori notturni di rinnovo dei deviatoi e delle campate nella stazione di Roma Termini, alcuni Intercity e Intercity Notte e gli ultimi treni della sera del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee FL2 Roma–Tivoli–Avezzano, FL4 Roma–Albano Laziale/Frascati/Velletri, FL5 Roma–Civitavecchia, FL6 Roma–Cassino, FL7 Roma–Formia–Napoli, FL8 Roma–Nettuno e del Leonardo express per Fiumicino Aeroporto subiranno variazioni.

 

 

Alcuni treni Intercity e Intercity Notte modificheranno l’orario di partenza e di arrivo. Il treno ICN 95063 Roma Termini–Palermo, il 17 e 18 novembre, partirà da Roma Ostiense anziché da Roma Termini.

 

 

Gli ultimi treni della sera delle linee FL2 Roma–Tivoli–Avezzano, FL4 Roma–Albano Laziale, Roma–Frascati e Roma–Velletri, FL5 Roma–Civitavecchia, FL6 Roma–Cassino, FL7 Roma–Formia–Napoli e FL8 Roma–Nettuno subiranno variazioni alle stazioni di partenza e di arrivo. Per alcuni collegamenti sono inoltre previste limitazioni di percorso e la riprogrammazione con bus. In particolare, gli ultimi treni della sera da Velletri a Roma e da Frascati a Roma saranno limitati a Ciampino e proseguiranno con bus; l’ultimo treno da Roma a Civitavecchia sarà interamente effettuato con un bus, mentre quello da Cassino a Roma sarà limitato a Colleferro, da dove il viaggio proseguirà con bus.

 

 

Il primo treno del mattino e gli ultimi della sera del Leonardo express saranno cancellati. Nelle giornate del 19 e 20 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 23:30, il servizio sarà riprogrammato con bus, sia da Roma Termini sia da Fiumicino Aeroporto.

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