Torrimpietra, oltre 530mila euro per il consolidamento strutturale dell’asilo nido “Il Pagliaccetto”

Il progetto, sottoposto all’approvazione della Giunta comunale, prevede interventi sulle fondazioni e sulle pareti dell’edificio. Onorati: “Un programma di lavori per garantire maggiore sicurezza negli edifici scolastici del territorio”

Oltre 530mila euro per il consolidamento strutturale dell’asilo nido comunale “Il Pagliaccetto” di Torrimpietra. È questo l’investimento previsto dal progetto sottoposto all’approvazione della Giunta comunale di Fiumicino, che punta a migliorare le condizioni strutturali dell’edificio attraverso interventi sulle fondazioni e sulle pareti.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire ambienti sempre più sicuri e adeguati alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

“I lavori che interesseranno ‘Il Pagliaccetto’ si inseriscono in un più ampio programma di ristrutturazioni che l’Amministrazione comunale sta portando avanti sugli edifici scolastici del territorio – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – L’obiettivo è migliorare la sicurezza degli spazi destinati ai nostri ragazzi, nella convinzione che la qualità degli ambienti educativi debba essere garantita attraverso interventi programmati e non soltanto come risposta alle emergenze”.

“Per l’asilo nido di Torrimpietra – spiega Onorati – si tratta di lavori importanti, che consentiranno di affrontare criticità emerse già da diversi anni. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire, con responsabilità e attenzione verso le esigenze della comunità”.