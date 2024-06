Torrimpietra: giovedì 4 luglio sospensione della rete idrica in via Ottaviano Petrucci

Acea Ato 2 comunica ai cittadini che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Via Ottaviano Petrucci, in località Torrimpietra, sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 8 alle ore 22 di giovedì 4 luglio 2024.

Di conseguenza si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza di acqua nelle seguenti zone:

– Via Ottaviano Petrucci

– Via Antonio Zaroto

– Via della Torre del Pagliaccetto

– Via Mattia Morato

– Via Francesco del Tuppo

– Via Francesco Marcolini

– Via Eucario Silbert

– Via Aurelia

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335