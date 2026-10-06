Spaccio su appuntamento e consegne itineranti, 7 arresti tra Roma e Fiumicino

Un consumatore segnalato alla Prefettura. A Fiumicino scoperta una base per custodire e confezionare la droga.

Seguono principalmente la filiera del drug delivery, con consegne itineranti per rifornire gli acquirenti su ordinazione, gli ultimi sette arresti messi a segno dalla Polizia di Stato sul fronte del contrasto al microspaccio. In un caso isolato, a Fiumicino, è emersa invece una gestione domiciliare dello stupefacente, in un appartamento trasformato in base logistica per la custodia, la lavorazione e lo smistamento delle dosi.

Il filo conduttore che lega i primi 6 arresti è quello delle consegne in modalità itinerante. A bordo di veicoli o ciclomotori, i pusher puntavano su vani nascosti tra gli indumenti o ricavati tra le lamiere di autovetture per concludere lo scambio in tempi rapidi e mimetizzare le dosi restanti da smistare.

In zona Nomentana, in via delle Valli, sono scattati i primi due arresti. A bordo di un veicolo, due uomini viaggiavano con un ‘fortino’ in contanti sparso nell’abitacolo. La perquisizione veicolare, eseguita da una pattuglia delle Volanti, ha poi restituito un carico di circa 40 involucri di cocaina sparsi tra la leva del cambio e un pacchetto di fazzoletti custodito nella parte anteriore dell’abitacolo.

Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre consentito di scoprire un business online di ordinazioni e appuntamenti, mascherato da espressioni e messaggi criptici.

Viaggiavano su quattro ruote anche i tre pusher arrestati, nel corso di due distinti interventi, dagli agenti del Commissariato di P.S. Appio Nuovo e Romanina.

In entrambi i casi, sorpresi nella flagranza della consegna “a finestrino” abbassato, sono stati trovati in possesso di involucri di cocaina e crack e danaro cash accuratamente nascosti tra le alette parasole e la tasca portaoggetti delle autovetture in loro uso.

Uno dei due clienti, fermato nell’immediatezza e trovato in possesso della dose acquistata, è stato sanzionato amministrativamente e segnalato all’autorità prefettizia. Si muoveva a bordo di un ciclomotore, invece, il ventottenne albanese arrestato dagli agenti del XV Distretto di P.S. Ponte Milvio in via della Farnesina. Nella tasca della giacca nascondeva sei involucri di crack, pronti per la vendita al dettaglio.

È una gestione domiciliare dello spaccio, infine, quella localizzata dagli investigatori del Commissariato di P.S. Fiumicino in un appartamento allestito come base logistica per la custodia, la lavorazione e lo smistamento della sostanza stupefacente. Insieme al sequestro di 20 grammi tra cocaina e hashish e di un kit strutturato per il porzionamento e il confezionamento delle dosi, è scattato l’immediato arresto del pusher domestico, un ventisettenne di origini albanesi. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative e investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.