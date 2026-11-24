Scuole occupate, il sindaco Baccini, “La porta del Comune è aperta”

Il primo cittadino si dichiara disponibile a incontrare una delegazione degli studenti, ribadendo la necessità di garantire il diritto allo studio.

Dopo le occupazioni che nei giorni scorsi hanno interessato alcune scuole del territorio, ultima quella del Leonardo da Vinci di Maccarese, interviene il sindaco di Fiumicino, che si dichiara disponibile a incontrare una delegazione degli studenti per ascoltare le loro richieste e affrontare le problematiche di competenza comunale.

“Ai nostri ragazzi: la porta del Comune è aperta. In questi giorni assistiamo a numerose occupazioni scolastiche. Credo sia necessario distinguere il diritto al dissenso dal diritto di impedire agli altri di studiare.” Lo dichiara in una nota il Sindaco Mario Baccini.

“La protesta studentesca – prosegue – ha una sua tradizione storica e rappresenta una manifestazione di sensibilità civile delle nuove generazioni. Sarebbe sbagliato liquidarla come un semplice problema di ordine pubblico. Tuttavia, la democrazia non può essere esercitata attraverso la sopraffazione. La scuola è un patrimonio di tutti e occorre evitare che le legittime istanze dei ragazzi vengano strumentalizzate da organizzazioni politiche esterne. Non intendo criminalizzare gli studenti, ma nemmeno legittimare le occupazioni.”

“Come sindaco, sono disponibile a incontrare una delegazione degli studenti delle nostre scuole per ascoltare le loro istanze, raccogliere proposte e affrontare concretamente le problematiche di competenza comunale. Ai giovani dobbiamo insegnare a cambiare il mondo attraverso la forza delle idee, non attraverso l’imposizione delle proprie ragioni. Il dialogo è sempre possibile, nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti”. Conclude il Sindaco Mario Baccini.