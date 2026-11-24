Dopo le occupazioni che nei giorni scorsi hanno interessato diverse scuole di Roma e del litorale, tra cui l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino, anche gli studenti dell’istituto superiore “Leonardo da Vinci” hanno deciso di occupare la scuola.

Gli studenti denunciano criticità strutturali e igieniche dei plessi e chiedono un confronto con la dirigenza. In una lettera le ragioni della protesta.

La protesta, iniziata nella mattinata di oggi, martedì 24 novembre, nasce dalla volontà di esprimere solidarietà agli studenti degli altri istituti occupati, ma anche di riportare l’attenzione su alcune problematiche che, secondo i ragazzi, interessano da tempo la loro scuola . Tra queste il mancato rientro nella sede centrale delle classi di via Reggiani, le condizioni strutturali dei plessi e la scarsa pulizia delle aule e dei servizi igienici.

In una lettera indirizzata alla dirigente scolastica e alle autorità competenti, gli studenti spiegano le motivazioni che li hanno portati a occupare, garantendo il rispetto degli spazi scolastici e la volontà di portare avanti una protesta pacifica. Diverse le attività che i ragazzi intendono organizzare durante le giornate di occupazione, dichiarandosi fin da subito disponibili al confronto con la dirigenza.

“All’attenzione del Dirigente scolastico e per conoscenza alle Autorità competenti. Oggetto: comunicazione di inizio dell’occupazione studentesca e spiegazione dell’organizzazione all’interno della struttura.

Gentilissima Dirigente, con la presente le comunichiamo che in data 24 novembre 2026, gli studenti e le studentesse dell’istituto Leonardo da Vinci hanno dato avvio a un’ occupazione degli spazi scolastici.

La scelta nasce dalla volontà non solo di far sentire la nostra voce ed esprimere solidarietà a tutte le altre scuole occupate ma anche per aprire uno spazio di confronto su i seguenti punti:

⁃edilizia scolastica, le classi a via Reggiani sono anni che sarebbero dovute tornare in centrale.

⁃gravi problemi strutturali che comprendono tutti i plessi.

⁃l’assenza di pulizia di bagni ed aule che provocano gravi problemi, anche di salute agli studenti

⁃la concessione di un’auto gestione che sarà garantita così come i campi scuola.

Quest’occupazione inoltre è una protesta anche contro questo governo, che non ci garantisce alcun futuro ed alcun diritto.

I professori hanno stipendi miseri, non ci viene garantita continuità didattica e i fondi per le scuole sono oramai un ludibrio per noi e per i nostri genitori che lavorano costantemente oppressi da un sistema che arriva a farci pagare i libri fino a cinquecento euro annui.

Fin da questo momento garantiamo che questa occupazione si svolgerà in maniera pacifica, ordinata e responsabile, nel totale rispetto delle strutture, delle persone e delle cose, poiché il nostro intento non è creare trambusto o ledere la scuola ma piuttosto lasciare un segno.

A tal fine, l’occupazione avrà la seguente struttura interna:

⁃servizio d’ordine, che garantisce la non entrata di esterni e le uscite e le entrate del corpo studentesco

⁃pulizia e ordine costante degli spazi e di ogni ambiente agibile, per garantire sicurezza e per dimostrare la buona volontà che si cela dietro a questo gesto

⁃attività culturali e formative per gli studenti di ogni anno. Abbiamo infatti pensato di organizzare corsi durante il corso dell’occupazione:

•corso di chitarra e pianoforte

•corso di geopolitica

•corso di dibattito

•aiuto compiti

•orientamento e aiuto per il biennio

•aula per maturandi

•corso comunicazione

•corso disegno

•aula dedicata ai giochi virtuali

•aula giochi da tavolo

•“caffè filosofico”

•pulizie e sistemazione di aule e bagni

Restiamo costantemente disponibili al dialogo con la dirigenza per trovare soluzioni concrete e per concordare la durata e le modalità di svolgimento della protesta pacifica.

Cordiali saluti,

24 novembre 2026

Il corpo studentesco del Leonardo da Vinci.