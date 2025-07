Prevenzione incendi, attivato a Fregene presidio fisso lungo il perimetro della pineta monumentale

Il servizio sarà operativo per tutta la stagione estiva

È stato attivato oggi, in collaborazione con ANAS, un presidio fisso di prevenzione incendi lungo il perimetro della pineta monumentale di Fregene. L’iniziativa prevede la presenza quotidiana di un’autocisterna stanziale, a tutela del patrimonio ambientale e naturalistico della città.

Il servizio, operativo per tutta la stagione estiva, ha l’obiettivo di rafforzare il sistema di sorveglianza e intervento rapido in un’area particolarmente esposta al rischio incendi, soprattutto nei periodi di forte calura e siccità.

“Ringrazio ANAS per aver colto immediatamente la necessità di intervenire con misure concrete di prevenzione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e proteggere un bene prezioso per l’intera comunità – dichiara il sindaco Mario Baccini – Tutte le altre iniziative già programmate nell’ambito della tutela ambientale e della sicurezza del territorio stanno proseguendo regolarmente secondo la pianificazione prevista”.

(Immagine da web)