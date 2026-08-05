Passo della Sentinella, la comunità si unisce e riqualifica le strade

Cittadini, volontari e imprenditori insieme per rendere la zona più sicura e restituire autonomia alle persone fragili

di Fernanda De Nitto

Nasce dal cuore di tanti cittadini del Passo della Sentinella l’iniziativa che ha permesso la riqualificazione di alcune strade della zona oggi fruibili con maggiore sicurezza e praticabilità.

Uniti come una vera famiglia, residenti del posto, insieme con i volontari dell’Associazione Fiumara Service, hanno dato vita a un intervento, seppur temporaneo, ma di vitale importanza, che ha il sapore del riscatto e della speranza. Grazie, anche, al sostegno di alcuni imprenditori e di tanti privati, sono stati risistemati, con materiale compatibile certificato, alcuni tratti di strada segnati da gravi dissesti che rendevano difficile e pericolosa, la quotidianità.

Attraverso questa operazione di solidarietà cittadina si è permesso a tanti anziani, persone fragili e disabili di poter tornare a vivere, riuscendo in autonomia ad uscire di casa e soprattutto a non dover temere ogni allerta meteo di vedersi sequestrati presso la propria abitazione per la fragilità delle strade, che divengono dei veri e propri laghi per diversi giorni. Lo stesso vale per i veicoli dei cittadini che a causa del manto stradale completamente disastrato erano costretti quasi settimanalmente a recarsi dal meccanico e dal carrozziere.

La situazione della località è ovviamente di elevata delicatezza, per un territorio piuttosto fragile ed esposto, più di altri, all’imprevedibilità delle condizioni climatiche che negli anni sono divenute sempre più estreme e pericolose, tra venti di burrasca e piogge torrenziali.

Ma in questo caso è stato proprio l’impegno di una comunità che ha consentito di fare un importante passo, dove volontari e cittadini, pala alla mano, si sono dati da fare, stringendosi insieme attorno ai problemi, trasformando la rabbia dei disagi in un’energia costruttiva e inarrestabile.

“Ogni granello di sabbia, ogni tratto di asfalto sistemato oggi rappresenta molto di più di una semplice riparazione d’emergenza: è un atto di rispetto verso gli anziani, i disabili e chiunque ogni giorno percorre quelle strade – afferma Manuel Fantauzzi, Presidente dell’Associazione Fiumara Service – A nome di tutti i volontari dell’Associazione desidero ringraziare il consigliere comunale Mauro Stasio che ha scelto di scendere in campo in prima persona come semplice privato cittadino prendendo a cuore l’iniziativa e mettendosi a disposizione della sua gente, con lo spirito di chi non si tira mai indietro. Un plauso anche al Presidente dell’Associazione Fiumara nel Cuore, Giuliano Talevi, per il suo speciale sostegno alla riqualificazione”.

“L’evento promosso, dove i cittadini si sono rimboccati le maniche, aiutandosi l’un l’altro per la propria località è un primo passo di una comunità che, nonostante le mille pericolosità e difficoltà, ha deciso di rimanere unita tra speranza ed impegno collettivo” ha concluso Manuel Fantauzzi.