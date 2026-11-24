“Parallelo 41”, il nuovo videopodcast dedicato alla storia di Fiumicino

Il progetto arriva nelle scuole del territorio

Raccontare Fiumicino attraverso la sua storia, i luoghi e le persone che hanno contribuito alla crescita della città, avvicinando le nuove generazioni alla conoscenza del territorio in cui vivono. Nasce con questo obiettivo “Parallelo 41 – Fiumicino, prima che ci fossi tu”, il nuovo progetto di videopodcast promosso dall’Associazione CSA Salvo D’Acquisto APS, con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

L’iniziativa propone un percorso narrativo dedicato alla città e alle sue diverse località, ripercorrendone le trasformazioni, le tradizioni e le vicende che ne hanno segnato lo sviluppo, dalle origini dell’autonomia comunale fino ai giorni nostri.

Il progetto si rivolge in particolare ai giovani, con l’intento di far conoscere loro il patrimonio storico e culturale di Fiumicino attraverso uno strumento di comunicazione contemporaneo, vicino ai linguaggi delle nuove generazioni.

Il calendario prevede due appuntamenti negli istituti scolastici del territorio:

30 novembre , presso la scuola G.B. Grassi di Parco Leonardo , si terrà la presentazione del progetto “Parallelo 41”.

, presso la scuola , si terrà la presentazione del progetto “Parallelo 41”. 4 dicembre 2026, presso l’Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Maccarese, è prevista la registrazione di un episodio del videopodcast in esterna.

La pubblicazione delle puntate è prevista a partire da gennaio 2027.