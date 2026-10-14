Palidoro, al via i lavori per la nuova illuminazione pubblica: modifiche alla viabilità dal 15 ottobre

Interventi in via di San Carlo, a partire dalla rotatoria con via Serrenti. Previsti divieti di sosta, restringimenti della carreggiata e senso unico alternato per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza

Prenderanno il via giovedì 15 ottobre i lavori di implementazione dell’illuminazione pubblica in via di San Carlo, a Palidoro, nell’ambito degli interventi programmati dall’amministrazione comunale.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la sicurezza degli automobilisti e degli addetti al cantiere, saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale.

A partire dalle ore 7 del 15 ottobre, e fino al completamento dei lavori, nel tratto di via di San Carlo interessato dagli interventi, a partire dalla rotatoria con via Serrenti, entrerà in vigore una disciplina provvisoria del traffico.

In particolare, saranno istituiti il divieto di sosta, il senso unico alternato e il restringimento della carreggiata, con interventi organizzati per tratti successivi. Prevista inoltre la riduzione del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari nelle aree interessate dal cantiere.

Per regolamentare la circolazione verrà predisposta un’apposita segnaletica temporanea, con cartelli di preavviso dei lavori, indicazioni dei divieti e degli obblighi di direzione, oltre ai segnali relativi al restringimento della carreggiata e al senso unico alternato.

Il transito dei veicoli sarà gestito, dove necessario, attraverso l’utilizzo di semafori mobili e movieri, incaricati di disciplinare il flusso del traffico durante le diverse fasi degli interventi.

Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino alla conclusione delle operazioni. Gli automobilisti sono pertanto invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a procedere con prudenza lungo il tratto interessato dai lavori.