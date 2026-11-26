Pagato di nuovo con ritardo lo stipendio agli autisti del Tpl di Fiumicino

Perplessità circa l’avvio dell’Unità di rete Tirreno Nord 1 il 30 novembre

di Umberto Serenelli

Anche questo mese sono stati accreditati con cinque giorni di ritardo gli stipendi agli autisti della società “Trotta Mobility”. I circa 35 conducenti autisti del trasporto pubblico urbano di Fiumicino erano, da alcuni giorni, scesi sul piede di guerra e alzato la voce per il cronico ritardo con cui viene erogato il mensile, previsto il 20 novembre come da accordo sindacale.

“Non c’è rispetto per chi lavora con serietà visto che ogni mese ci troviamo a fare i conti con il toto stipendio – afferma Franco conducente della linea 1 – Mi trovo spesso a bisticciare con il proprietario di casa sulla scarsa puntualità del pagamento dell’affitto dei locali in cui vivo con la famiglia. In più di una circostanza sono stato costretto a mostrare gli articoli di giornale per giustificare l’erogazione del mensile in ritardo. Non si può continuare a vivere nell’umiliazione e al tempo stesso mostrare il senso civico recandosi regolarmente al lavoro“.

I sindacalisti alzano la voce invocando l’intervento dell’amministrazione comunale nei confronti di Trotta perché questa storia va oramai avanti da diverso tempo.

“In questo periodo il disagio si è accentuato – precisa Saverio Schergna dell’Usb – perché è in corso il subentro dell’azienda Bis che ha vinto l’appalto dell’Unità di rete Tirreno nord 1. L’asticella dell’operazione viene ogni volta spostata in avanti e si protrae oramai da mesi“.

L’utenza del Comune costiero, che è servita da 17 linee più i sussidi scolastici, continua a lamentare una raffica di disservizi con il salto di corse e con i bus che guastano spesso.

“Per gli autisti non è una novità perché le vetture sono prive di manutenzione ecco spiegato il motivo per cui si fermano durante le corse – sottolinea Simone Marinelli dell’Ugl – Il personale di guida è consapevole dei disagi vissuti dagli utenti che spesso si sfogano con la persona al volante. La situazione non è sostenibile perché il conducente si trova tra l’incudine della società Trotta, che corrisponde il mensile a suo piacimento, e il martello degli infuriati utenti“.

I disperati pendolari, costretti spesso a ricorrere al mezzo privato nonostante l’abbonamento, non vedono l’ora che subentri il trasporto gestito da Regione e Astral.

“Ho forti dubbi che l’Unità di rete possa iniziare il prossimo 30 novembre a Fiumicino – conclude Schergna – in quanto come sindacati non siamo ancora stati convocati per le pratiche relative al passaggio del personale di movimento alla Bis”.