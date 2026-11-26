Mareggiate sul litorale romano, nuovo Sos dei balneari

A Fregene strutture a rischio crollo, appello a Regione e Comune

di Dario Nottola

Da una settimana ormai la costa di Fregene, Focene e Fiumicino è schiaffeggiata dalle mareggiate. Anche oggi, seppur con un’intensità minore rispetto alle prime due, il mare, con onde che sfiorano comunque i due metri, sferza le strutture balneari e le spiagge, già messe a dura prova nei giorni scorsi.

I balneari della costa centrale di Fregene, che hanno subito danni nei giorni passati, hanno lanciato un nuovo Sos. E lo stesso hanno fatto anche i colleghi del lungomare della Salute di Fiumicino, che si sono ritrovati con l’acqua a ridosso delle strutture, alle prese con il lento ma progressivo abbassamento delle scogliere frangiflutti, che non garantiscono più, come in passato, un’efficace protezione.

Circondato dall’acqua anche l’ultimo tombino della condotta fognaria di Focene, dopo la stazione di sollevamento in piazza Paganini. Nell’appello alla Regione, alcuni balneari di Fregene chiedono assolute certezze sulla data d’inizio dei lavori della barriera sottomarina di difesa anche nel tratto centrale, dopo quelli già effettuati sulla costa sud.

La mareggiata sta continuando a trascinare sulle spiagge del litorale romano una nuova ondata di rifiuti, tronchi e detriti, così come sulle barriere frangiflutti nella zona del vecchio faro di Isola Sacra.

A Fregene, la penultima mareggiata ha causato un grave arretramento della costa tra gli stabilimenti Ondina, Rio, Manila, Cocco Loco e Barracuda, mettendo le strutture a rischio di crollo se non si interviene velocemente. L’assenza di accessi a nord e a sud impedisce inoltre il transito dei mezzi per la messa in sicurezza autonoma, rendendo urgente un intervento della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino, hanno detto i balneari di Fregene.