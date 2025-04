Manutenzione segnaletica verticale nel territorio comunale

A Parco Leonardo realizzato un nuovo sistema di cartellonistica

Il Comune di Fiumicino ha avviato una serie di interventi di manutenzione della segnaletica verticale in diverse zone del territorio.

A Parco Leonardo è stato realizzato un nuovo sistema di cartellonistica, lungo la via Portuense, per indicare l’ingresso nel quartiere, con l’intento di valorizzare ulteriormente questa area in espansione.

“L’installazione della nuova segnaletica per l’accesso a Parco Leonardo riconosce l’identità di una località in continua crescita che merita di essere adeguatamente segnalata e valorizzata” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati