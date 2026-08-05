Le piante di fico cresciute nella darsena di Fiumicino aggiungono verde all’arredo urbano

Gli armatori: “A bordo delle barche è possibile mangiare i frutti a chilometro zero”

di Umberto Serenelli

Nell’arredo urbano della darsena entrano a far parte anche le piante di fico (nella foto). Si consolida dunque la tradizione che durante l’estate lo specchio acqueo mostri le sue caratteristiche in particolare sporcizia, erbacce e frutta.

La presenza di arbusti di fico non si batte perché crescono a poppa delle imbarcazioni a vela ormeggiate. Sono oramai entrati a far parte dell’habitat in uno dei punti più frequentati dal turismo romano e si sono poi trasformati in una vera attrattiva, visto che non passano inosservati e sono seguiti da commenti negativi dei residenti che non riescono a capacitarsi del perché non vengano tagliati. Alcune superano il metro di altezza e i frutti possono essere colti stando comodamente seduti a poppa dei natanti.

“Viaggio abbastanza spesso e per lavoro sosto in diversi porti italiani – commenta ironicamente l’armatore di una barca a vela attraccata al primo pontile – La pianta di fico è un’esclusiva del porticciolo di Fiumicino e i frutti possono essere gustati a chilometro zero”.

Alcuni armatori segnalano invece la presenza dell’erbaccia che cresce all’interno dei vasi sopra la banchina e soprattutto sul degrado in cui versano le ornamentali fioriere disposte lungo il perimetro della darsena. Le piante grasse che vi spuntano hanno invaso la passeggiata e provocano un danno di immagine a una cittadina a vocazione turistica. In altre, invece, gli zozzoni hanno abbandonato recipienti e bottiglie di bibite (nella foto), ignorando che a pochi passi sono presenti cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Sotto le sedute non mancano le sterpaglie dove si annidano cartacce spinte dal vento che finiscono poi nello specchio acqueo oppure all’interno dei natanti ormeggiati. Alla base della recinzione in ferro, lungo il perimetro dello specchio acqueo che separa la passeggiata della darsena dai parcheggi, spunta della fastidiosa erba che vanifica l’impegno dell’amministrazione comunale orientata a valorizzare il piazzale che lo circonda. Di recente, infatti, il Comune ha investito sul progetto di recupero del quadrante a ridosso del porto-canale, cambiando il suo look.