Incidente su via dell’Aeroporto, rallentamenti verso Ostia

Una vettura è rimasta di traverso sulla carreggiata all’altezza di Isola Sacra. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale. Traffico in miglioramento
Un incidente si è verificato questa mattina, prima delle 8, su via dell’Aeroporto in direzione Ostia, all’altezza di Isola Sacra e nelle vicinanze del secondo semaforo.
Una vettura è rimasta di traverso sulla corsia, provocando rallentamenti alla viabilità in direzione del Lido di Ostia.
Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato, per i rilievi, e la Polizia Locale per la gestione della viabilità.
Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull’incidente. La situazione del traffico, tuttavia, è in miglioramento.