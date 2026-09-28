Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 28 Settembre 2026

Incidente su via dell’Aeroporto, rallentamenti verso Ostia

Una vettura è rimasta di traverso sulla carreggiata all’altezza di Isola Sacra. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale. Traffico in miglioramento

 

 

Un incidente si è verificato questa mattina, prima delle 8, su via dell’Aeroporto in direzione Ostia, all’altezza di Isola Sacra e nelle vicinanze del secondo semaforo.

 

Una vettura è rimasta di traverso sulla corsia, provocando rallentamenti alla viabilità in direzione del Lido di Ostia.

 

Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato, per i rilievi, e la Polizia Locale per la gestione della viabilità.

 

Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull’incidente. La situazione del traffico, tuttavia, è in miglioramento.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Cronaca

Trasporto scolastico nel caos, a Parco Leonardo circa trenta studenti restano a terra

lunedì, 28 Settembre 2026
Politica

Fiumicino, Forza Italia propone una piazza intitolata a Enzo Tortora

lunedì, 28 Settembre 2026
Cronaca

Ponte Rio Tre Denari, al via i lavori Anas: investimento da 1,33 milioni

lunedì, 28 Settembre 2026
Lettere

Fiumicino e le regole dimenticate

lunedì, 28 Settembre 2026
Sport

La Supernova chiude al secondo posto la 3ª edizione del Trofeo Fiumicino

lunedì, 28 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci