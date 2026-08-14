Incidente a Fiumicino, ciclista finisce sotto un bus: liberato dai Vigili del Fuoco

L’uomo, circa 70 anni, è rimasto incastrato con una gamba sotto il mezzo. Decisivo l’intervento della squadra 13/A di Ostia: trasportato in ospedale con una frattura scomposta

di Fernanda De Nitto

Erano da poco passate le 19.00 quando un incidente ha visto coinvolto un uomo di circa settant’anni che con la sua bicicletta è stato investito, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, da un autobus delle linee turistiche di collegamento tra Aeroporto e Stazione Termini, che fa capolinea nei pressi della sede comunale.

Solo grazie al tempestivo e professionale intervento dei Vigili del Fuoco della squadra 13/A del distaccamento cittadino di Roma Ostia si è riusciti a estrarre l’uomo da sotto il mezzo, in quanto lo stesso era rimasto incastrato con la gamba nella parte inferiore del bus.

“La squadra, con l’utilizzo dei cuscini Vetter, in dotazione ai Vigili del Fuoco per alzare la pressione dell’aria di masse molto pesanti, ha prontamente liberato il signore, che per tutto il tempo dell’intervento è rimasto cosciente. Gli stessi hanno messo in sicurezza la persona coinvolta nel sinistro, che stato poi immobilizzato sull’asse spinale in dotazione al corpo – ha dichiarato l’istruttore TPSS, tecniche di primo soccorso, della squadra dei Vigili del Fuoco 13/A, intervenuto in loco – Una volta verificate le sue primarie condizioni di salute, che nel complesso non sono mai state critiche, se non per la frattura scomposta alla gamba sinistra ed alcune ferite riportate sempre all’arto inferire, lo stesso è stato poi trasportato dai sanitari del 118 presso l’Ospedale Giovan Battista di Ostia”.

Presenti in zona, dal primo momento dell’incidente, la Polizia Locale, che si occupata della gestione del traffico nei pressi del Comune di Fiumicino, il quale già era particolarmente congestionato per gli incendi che hanno coinvolto dal primo pomeriggio la Portuense e l’Autostrada Roma Fiumicino. In loco anche i volontari della Misericordia.