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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 5 Ottobre 2026

Agricoltori in piazza a Roma: “Così non possiamo andare avanti”

Anche dal territorio fiumicinese, a forte vocazione agricola, una delegazione alla mobilitazione di Coldiretti Lazio. Nel mirino caro costi, crisi delle filiere, clima e fauna selvatica

 

di Dario Nottola

 

Anche gli agricoltori di Fiumicino sono scesi in piazza a Roma per far sentire la propria voce. Una rappresentanza del territorio fiumicinese, da sempre caratterizzato da una forte vocazione agricola, ha preso parte questa mattina alla mobilitazione promossa da Coldiretti Lazio in piazza Santi Apostoli, davanti alla Prefettura, insieme a migliaia di operatori provenienti da tutte le province della regione.

 

 

Una presenza significativa per un territorio in cui l’agricoltura continua a rappresentare un settore importante dell’economia locale e che oggi si trova a fare i conti con criticità sempre più pesanti.

 

 

Al centro della protesta ci sono soprattutto l’aumento dei costi di produzione, dal gasolio ai concimi, le difficoltà che interessano diverse filiere e gli effetti dei cambiamenti climatici, che negli ultimi anni hanno inciso sempre più sulla tenuta delle aziende agricole.

 

 

Tra le richieste avanzate anche interventi più efficaci contro i danni causati dalla fauna selvatica, un problema particolarmente sentito anche nelle aree agricole comprese o confinanti con zone sottoposte a tutela ambientale.

 

 

La mobilitazione punta quindi a ottenere misure concrete per difendere il reddito delle imprese e garantire un futuro al comparto agricolo regionale.

 

 

E anche da Fiumicino arriva un segnale chiaro: tutelare l’agricoltura significa difendere un pezzo importante dell’identità, dell’economia e del territorio locale.

 

(Foto Coldiretti Lazio)

 

 

 

 

 

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agricoltori
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