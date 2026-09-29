Fiumicino, tentato colpo in banca con la tecnica del “buco”: indaga la polizia

Presa di mira la filiale Intesa Sanpaolo di via Giorgio Giorgis. I malviventi avrebbero praticato un foro da un locale tecnico adiacente all’istituto, ma il colpo potrebbe non essere andato a segno

Tentativo di furto nella notte ai danni della filiale Intesa Sanpaolo di via Giorgio Giorgis, a Fiumicino. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 3, quando alcuni malviventi avrebbero tentato di introdursi all’interno dell’istituto bancario utilizzando la cosiddetta tecnica del “buco”. Secondo le prime informazioni, i responsabili avrebbero praticato un foro in una parete partendo da un locale tecnico adibito a caldaia, adiacente alla banca, con l’obiettivo di raggiungere i locali della filiale.

Il piano, però, non sarebbe andato a buon fine. Dai primi accertamenti, infatti, i malviventi non sarebbero riusciti a entrare all’interno dell’istituto. A farli desistere potrebbe essere stato il suono degli allarmi volumetrici della banca, che avrebbe costretto il gruppo ad abbandonare il tentativo prima di riuscire a portare a termine il colpo.

Nel punto in cui è stato realizzato il foro gli investigatori avrebbero trovato arnesi e calcinacci, elementi ora al vaglio degli inquirenti.

Nella mattinata sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato insieme al personale della Scientifica, impegnato nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Fino alle 9.30 circa davanti alla filiale erano presenti tre volanti della Polizia.

Sono intervenuti anche alcuni operai per mettere in sicurezza il locale tecnico dal quale sarebbe iniziato il tentativo di accesso alla banca.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, identificare i responsabili e verificare definitivamente che dall’interno della filiale non siano stati sottratti denaro o altri valori.