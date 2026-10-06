Fiumicino ricorda le vittime di Linate: sicurezza e dignità del lavoro al centro dell’incontro

Nel 25° anniversario della tragedia, alla Parrocchia aeroportuale Santa Maria degli Angeli l’omaggio alle 118 vittime. Il vescovo Ruzza e il sindaco Baccini alla cerimonia con autorità civili e militari

di Dario Nottola

All’aeroporto di Fiumicino, presso la Parrocchia aeroportuale Santa Maria degli Angeli, sono state ricordate questa mattina le vittime del tragico incidente aereo di Linate dell’8 ottobre 2001, in occasione del 25° anniversario della tragedia.

Il vescovo diocesano Gianrico Ruzza e il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, hanno reso omaggio, insieme alle autorità civili e militari, alla stele dedicata alle vittime, situata nella rotonda a ridosso della parrocchia, dove era stata precedentemente deposta una corona di fiori.

Tra gli interventi istituzionali, tra cui quello del primo cittadino, l’evento “Lavoro, Salute e Sicurezza in ambito aeroportuale”, promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace e custodia del creato della Conferenza Episcopale del Lazio, dal Movimento Lavoratori e dall’Azione Cattolica, ha offerto un approfondimento sui temi della salute, della sicurezza e della dignità del lavoro, alla vigilia della Giornata mondiale per il lavoro dignitoso, che ricorre il 7 ottobre.

Significativo il contributo del generale Luca Valeriani, presidente dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), che si è soffermato sugli aspetti legati alla prevenzione e alla tutela della sicurezza nel settore aeroportuale.

Una mattinata di confronto e memoria, dunque, per ricordare le 118 vittime del disastro di Linate dell’8 ottobre 2001 e per ribadire ancora una volta l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Presenti, tra gli altri, Alberto Valenza, Senior Vice President Human Capital, Organization & Procurement di Aeroporti di Roma; Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma; il parroco Giovanni Soccorsi e numerose autorità civili e militari, tra cui il comandante della Capitaneria di Porto, Emilio Casale.

Gianrico Ruzza, vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina e delegato della CEI per la Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace e custodia del creato, affiancato da Domenico Barbera, responsabile regionale della Pastorale sociale e del lavoro, ha sottolineato il valore educativo della cultura della sicurezza, invitando “a comprenderla non come un obbligo, ma come un’opportunità di crescita personale e sociale”.

(Foto Diocesi di Porto e Santa Rufina)