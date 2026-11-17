Fiumicino protagonista a livello nazionale: il Paolo Baffi in finale e Claudia Serafini premiata per l’eccellenza

La scuola conquista la fase nazionale del Premio “Storie di alternanza e competenze” 2026 con il progetto UniAmo. Prestigioso riconoscimento per l’imprenditrice fiumicinese, unica in Italia a ricevere il titolo di Tutor aziendale d’Eccellenza

Importante risultato per l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino, che ha raggiunto la fase nazionale della IX edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze” 2026, promosso da Unioncamere. L’Istituto ha superato la selezione locale grazie al progetto UniAmo, un’iniziativa che favorisce la collaborazione tra scuola, imprese e associazioni del territorio, offrendo agli studenti esperienze formative a diretto contatto con il mondo del lavoro.

A questo traguardo si aggiunge il prestigioso riconoscimento assegnato a Claudia Serafini, imprenditrice e nostra concittadina, premiata come “Tutor aziendale d’Eccellenza”, un titolo riservato a una sola persona in tutta Italia, per il lavoro svolto con i ragazzi nell’ambito del progetto.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 26 novembre, a partire dalle ore 14.00, presso lo Spazio Eventi “Dante” di VeronaFiere, nell’ambito della manifestazione Job&Orienta 2026.

“Desidero rivolgere le mie congratulazioni all’Istituto Paolo Baffi, ai suoi studenti, ai docenti e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato – ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Vedere una scuola del nostro territorio distinguersi è motivo di grande orgoglio per tutta la città. È la dimostrazione di quanto la qualità della formazione, unita alla capacità di costruire sinergie con il mondo delle imprese e delle associazioni, possa offrire ai giovani strumenti preziosi per il loro futuro. Un plauso particolare va a Claudia Serafini, il cui riconoscimento come Tutor aziendale d’Eccellenza premia la professionalità e la dedizione con cui ha accompagnato i ragazzi in questa esperienza.”