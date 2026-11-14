Fiumicino, piccoli pittori crescono: l’arte celebra i trent’anni della Riserva del Litorale Romano

Novanta alunni dell’Istituto G.B. Grassi protagonisti di due giornate dedicate alla creatività e alla valorizzazione del territorio

di Dario Nottola

Pennelli, colori e tanta fantasia per celebrare il territorio attraverso gli occhi dei più piccoli. Circa novanta alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo G.B. Grassi di Fiumicino sono stati protagonisti di “Piccoli pittori, grandi emozioni”, un’iniziativa artistico-culturale organizzata in occasione del trentennale della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. L’evento, realizzato con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con il Comune di Fiumicino, si inserisce nelle attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale della città.

A guidare i giovani artisti è stata la pittrice Armenia Santucci, dell’associazione Nuove Prospettive A.DI.VO.S., che ha accompagnato i bambini in un percorso di espressione creativa attraverso la pittura, lasciando spazio all’immaginazione e alla sensibilità individuale: ciascun alunno ha realizzato un quadro, dando forma alle proprie emozioni e alla propria personale ispirazione.

Il laboratorio si è trasformato così in un’esperienza di scoperta, partecipazione e condivisione, capace di coinvolgere anche chi non aveva mai sperimentato le proprie capacità artistiche. Per molti bambini, la sorpresa più grande è stata proprio quella di scoprirsi pittori, trovando nei colori un nuovo linguaggio per esprimersi.

All’iniziativa hanno partecipato anche Federica Cerulli, presidente della Commissione Cultura del Comune di Fiumicino e neodelegata alla Scuola, e Barbara Durante, dirigente scolastica dell’Istituto G.B. Grassi, che hanno condiviso l’esperienza con gli alunni, cimentandosi a loro volta nella realizzazione di un dipinto.

Due giornate che hanno unito scuola, istituzioni e associazionismo culturale, mostrando come l’arte possa diventare uno strumento di partecipazione e di avvicinamento al patrimonio del territorio. Un modo originale per festeggiare i trent’anni della Riserva del Litorale Romano, affidando alla creatività delle nuove generazioni il compito di raccontare, attraverso forme e colori, il proprio legame con la comunità.

“Sono iniziati i laboratori con i nostri istituti scolastici nell’ambito delle iniziative per i 30 anni della Riserva Statale del Litorale Romano – ha detto Cerulli –. Abbiamo incontrato i bambini della classe quinta della scuola primaria G.B. Grassi, protagonisti di un bellissimo laboratorio realizzato insieme all’associazione A.Di.Vo.S. Nuove Prospettive – A.P.S.

Attraverso la pittura, i bambini hanno potuto dare libero spazio alla fantasia, esprimere emozioni e raccontare qualcosa di sé attraverso i colori. È stato un momento intenso, coinvolgente e molto apprezzato, sia dai piccoli partecipanti che dagli insegnanti; ma la cosa più bella è che non siamo rimaste a guardare… Anch’io, insieme alla dirigente scolastica, mi sono messa in gioco, lasciandomi guidare dalla fantasia e dalle emozioni per realizzare il mio dipinto. Per qualche momento abbiamo messo da parte ruoli, responsabilità e impegni quotidiani, riscoprendo il piacere di creare, sperimentare e lasciarci trasportare dai colori. È stata un’esperienza davvero emozionante e sorprendentemente rilassante. Perché a volte abbiamo bisogno proprio di questo: fermarci, liberarci dai pensieri e concederci uno spazio in cui tornare un po’ bambini”, ha concluso.