Fiumicino piange Padre Alcibiade Pizzuti, una vita dedicata alla missione sacerdotale

Il ricordo affettuoso della comunità di Santa Maria Stella Maris e della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata

di Dario Nottola

Fiumicino, la comunità parrocchiale di Santa Maria Stella Maris e la Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata piangono la scomparsa di P. Alcibiade Pizzuti. Ha voluto esercitare il ministero Sacerdotale, fino agli ultimi giorni, con particolare cura della Parola. Tutti lo ricordano con affetto per la sua dedizione pastorale e spirituale.

Nato a Roma nel 1936 ed ordinato sacerdote a Fiumicino nel 1960, ha ricoperto tanti incarichi, parrocchiali e pastorali, tra cui ultimo il ruolo di collaboratore presso la parrocchia Santa Maria Stella Maris al Lido del Faro di Fiumicino. Dopo essere stato parroco a Cagliari e ed Oristano, dal 1975 al 1981 ha guidato come parroco e Superiore la comunità di Porto a Fiumicino e dal 1981 al 1983 ha rivestito il ruolo di Segretario Generale della Congregazione al Mascherone a Roma; poi dal 1983 al 1999 parroco della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice a Verona dove ha promosso la nascita del Gruppo Missionario. Parroco a Janua Coeli, a Montespaccato, dal 1999 e poi, a seguire, collaboratore a Stella Maris. E’ ricordato localmente anche come insegnante di religione.

I funerali si svolgeranno lunedì 30 novembre alle ore 10:30 presso la parrocchia Stella Maris