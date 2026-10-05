Fiumicino celebra Sant’Ippolito, folla di fedeli per la processione del patrono

Dalla Basilica di Sant’Ippolito alla chiesa di Santa Maria della Divina Provvidenza: istituzioni, associazioni e cittadini riuniti per le celebrazioni officiate dal vescovo Gianrico Ruzza

di Fernanda De Nitto

La città di Fiumicino ha festeggiato il suo santo patrono, Sant’Ippolito, con le solenni celebrazioni che si sono tenute all’Isola Sacra.

La cerimonia ufficiale ha avuto inizio presso la Basilica di Sant’Ippolito, luogo di martirio e di preghiera fin dai primi secoli e oggi parte integrante del Parco Archeologico di Ostia Antica. A seguire, la processione da via Redipuglia fino alla chiesa di Santa Maria della Divina Provvidenza, dove il vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, Gianrico Ruzza, insieme ai sacerdoti del territorio, ha officiato la messa solenne.

Alla celebrazione ha partecipato il sindaco Mario Baccini, insieme al presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, alla consigliera regionale Michela Califano, all’assessore Vincenzo D’Intino e ai consiglieri Mario Balletta, Ezio Di Genesio Pagliuca, Federica Cerulli e Mauro Stasio.

Presenti anche diversi rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio, dell’associazionismo e dei comitati cittadini e, soprattutto, numerosi residenti che hanno preso parte ai festeggiamenti in onore di Sant’Ippolito.

“Sono stati giorni particolarmente significativi per la nostra comunità. Ieri abbiamo celebrato San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, e oggi Fiumicino rende omaggio a Sant’Ippolito, una figura profondamente legata alle radici storiche e spirituali del nostro territorio – dichiara il sindaco Mario Baccini – Primo vescovo di Porto e martire, Sant’Ippolito appartiene alla storia più antica di questo territorio. La fermezza della sua fede e il coraggio della sua testimonianza sono giunti fino a noi attraverso i secoli. Oggi Fiumicino rinnova una tradizione che unisce passato e presente e nella quale la città continua a riconoscere una parte importante della propria identità”.

“Una comunità si riconosce anche dal modo in cui celebra le sue ricorrenze. Vedere oggi tantissimi cittadini, fedeli, giovani e bambini partecipare con entusiasmo alla solenne processione per il nostro santo patrono, Sant’Ippolito, riempie il cuore – sono le parole del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini – Fiumicino è una terra che si fonda sulle proprie radici, sulla propria storia, sulla fede e sul ruolo centrale che la Chiesa ha svolto nel cucire il nostro tessuto sociale. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di profonda condivisione e commozione“.

“Celebrare il martirio di Sant’Ippolito a Fiumicino, con la solenne processione dalla basilica paleocristiana eretta sul luogo della sua sepoltura per venerarne le reliquie, è sempre un momento di profonda commozione – ha affermato la consigliera regionale Michela Califano – In questi luoghi fu ucciso, gettato a testa in giù in un pozzo con mani e piedi legati, per aver difeso le sue idee, il suo credo, la sua fede. Un esempio di coraggio che ancora oggi, a distanza di secoli, rappresenta per tutta la nostra comunità una guida preziosa”.