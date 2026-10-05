Droga, contrabbando e contraffazione: raffica di controlli della Finanza, sette arresti

A Fiumicino intercettata una coppia con 8,4 chili tra crystal meth e cocaina. Controlli anche su tabacchi di contrabbando e specie protette

Sette arresti in flagranza, dieci persone segnalate all’Autorità giudiziaria e altre dodici alle Prefetture per uso personale di sostanze stupefacenti. È il bilancio di una serie di controlli effettuati negli ultimi giorni dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un piano straordinario di controllo economico del territorio che ha interessato l’aeroporto di Fiumicino e diverse zone della Capitale.

Le attività delle Fiamme Gialle hanno riguardato diversi fronti, dal traffico di droga al contrabbando, passando per contraffazione, ricettazione e tutela delle specie protette. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 10,3 chili di sostanze stupefacenti che, secondo gli investigatori, avrebbero potuto alimentare il mercato dello spaccio romano con decine di migliaia di dosi.

L’operazione più rilevante è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Fiumicino all’interno dello scalo aeroportuale. Nel corso dei controlli sono stati individuati due passeggeri provenienti da Guadalajara, con scalo a Cancún, e diretti a Madrid. I due viaggiavano separatamente, ma il comportamento particolarmente nervoso dell’uomo ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Durante il controllo, il passeggero avrebbe tentato di contattare telefonicamente la compagna per avvertirla e consentirle di allontanarsi dall’aeroporto a bordo di un taxi. La donna è stata però fermata dai finanzieri sulla banchina esterna dello scalo.

Nei bagagli da stiva della coppia sono stati successivamente trovati oltre 8,4 chili di droga, nascosti all’interno di una scatola, di una borsa termica e in un doppiofondo ricavato nello schienale di una valigia. Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 4,270 chili di metanfetamina, conosciuta anche come “crystal meth”, e 4,145 chili di cocaina. La coppia è stata arrestata in flagranza. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria e i due sono stati trasferiti nella casa circondariale di Civitavecchia.

Sempre all’aeroporto di Fiumicino, i controlli sui flussi di merci hanno portato all’individuazione, anche grazie alle unità cinofile antidroga, di tre spedizioni contenenti complessivamente un chilo di hashish e 500 grammi di marijuana. I pacchi, provenienti dagli Stati Uniti, erano destinati a Napoli, Amalfi e Roma.

Nel corso di un ulteriore intervento, i finanzieri hanno sequestrato a un passeggero proveniente da Tunisi 6,550 chili di tabacchi di contrabbando, tra sigarette e tabacco melassato. Nei suoi confronti è stata contestata la prevista sanzione amministrativa.

I controlli hanno interessato anche la tutela della flora e della fauna selvatiche. I militari della Squadra CITES del Gruppo di Fiumicino hanno intercettato nel settore merci un orologio dotato di un cinturino in pelle di coccodrillo, privo della documentazione di importazione prevista dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie protette. I due destinatari della spedizione sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

I procedimenti penali sono attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate definitivamente in sede giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.