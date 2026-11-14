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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 14 Novembre 2026

Dopo lo sgombero dei Bilancioni, il Collettivo No Porto annuncia un corteo

Manifestazione domenica 15 novembre in difesa della costa e dei beni comuni. Raduno alle 15 alla Darsena portuale.

di Dario Nottola

 

Dopo lo sgombero dei Bilancioni al vecchio Faro, per domani, 15 novembre, è annunciato un corteo di protesta per “difendere la costa e i beni comuni“. L’iniziativa, prevista alle 15 con raduno presso la Darsena portuale, è promossa dal Collettivo No Porto, al quale hanno già dato sostegno diverse associazioni, tra cui il Comitato dei Tavoli del Porto. “Decidiamo noi il futuro del nostro territorio: difendiamo i nostri beni comuni”, sottolineano i promotori.

 

 

“Nonostante gli stop al progetto del porto crocieristico da parte della giustizia amministrativa, si cancella chi quel territorio lo vive e lo presidia ogni giorno, prendendosene cura – è il commento, a sua volta, dei Tavoli del Porto –. Di fronte a un attacco così diretto ai beni comuni e al futuro della nostra costa, l’unica risposta possibile è far sentire forte e chiara la voce dei cittadini. Per questo sosteniamo con convinzione l’iniziativa e invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a partecipare numerosi al corteo di domenica. Lottiamo contro la svendita ai privati del nostro territorio, il progetto di porto crocieristico a Isola Sacra e la mercificazione di strutture storiche come i nostri amati Bilancioni”.

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Collettivo No Porto
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