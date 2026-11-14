D’Intino nuovo assessore alla Cultura: “Lavoriamo affinché Fiumicino divenga meta costante dell’agenda degli eventi per romani e turisti” (VIDEO)

L’offerta culturale aumenterà, sarà variegata e saranno più valorizzate le location del territorio

di Dario Nottola

Obiettivi ambiziosi per cui saranno necessari impegno, sinergie, fantasia e collaborazione: far diventare la città di Fiumicino una meta culturale costante nell’agenda dei romani e dei turisti stranieri, ormai sempre più presenti sul territorio; e ancora, aumentare e variegare l’offerta degli eventi, tra spettacoli e forme d’arte di varia natura e spessore, valorizzando contemporaneamente i prodotti enogastronomici locali e le location più caratteristiche e quelle meno conosciute di un territorio di oltre 220 km quadrati, ma ricco di valori, anche potenziali e non ancora appieno messi in risalto.

Sono tra i cardini e gli obiettivi che il neo assessore alla Cultura di Fiumicino, Vincenzo D’Intino, traccia presentando le idee per un’offerta culturale “appetibile, che abbracci tutte le 15 località, anche quelle meno note, non solo nei periodi forti come il Natale, il Carnevale e l’estate, ma in tutti i weekend e tutto l’anno, trasformando la città in una meta puntuale per l’agenda dei romani, ma anche dei tanti visitatori – spiega – anche stranieri che, ormai, stazionano qui vari giorni e non più come in passato con un turismo mordi e fuggi”.

La casella dell’assessorato alla Cultura era rimasta vuota per 16 mesi dopo le dimissioni dell’ex assessora Federica Poggio. “Vogliamo riportare iniziative culturali nelle aree archeologiche del territorio, come i Porti imperiali di Claudio e Traiano, grazie al dialogo con il Parco archeologico, valorizzare location come i Castelli di Torrimpietra e Maccarese, eccellenze come il Museo del Saxofono, o luoghi come viale Castellammare a Fregene, Passoscuro, ecc. – anticipa – e mettere al centro l’interlocuzione con le Pro Loco, le associazioni culturali, l’imprenditoria balneare e della rinomata ristorazione, che devono cambiare marcia, con eventi abbinati e circuiti integrati turistico-culturali ed enogastronomici. Inoltre, pensiamo, per un’offerta tutto l’anno, ad artisti di strada, mostre d’arte e di libri, concerti jazz, musica classica, teatro, coniugando sapori popolari con un livello più alto”.

Il cinema sarà centrale, visto il forte legame storico che ha con il territorio: “Tra le idee, rassegne di film girati nei decenni a Fregene, Fiumicino, ecc., o, coinvolgendo i giovani e le scuole, con al centro i mestieri del cinema, con protagonisti i professionisti del doppiaggio, attrezzisti, stunt-man, truccatori. E poi creare un percorso cine-culturale, installando tabelle multimediali e con i fotogrammi dei film nelle location dove sono state girate pellicole classiche o cult come quelle di Fellini, Pupi Avati, ecc.”.

Più valorizzazione poi alla Biblioteca comunale e alla Corte di Villa Guglielmi (in arrivo anche un Caffè letterario e si sta lavorando per il superamento delle barriere architettoniche per agevolare l’accessibilità e l’inclusività) e “si cercherà, al netto dei vincoli ambientali e di altre difficoltà tecniche insorte negli anni, di riportare anche il Parco, o una zona specifica di esso, al centro di eventi e spettacoli sul modello di “Villa Ada” a Roma, con, ad esempio, un Villaggio integrato con le realtà culturali e commerciali del territorio, senza escludere altre location della città che si prestano ad ospitare iniziative”, sottolinea.

Mentre si sta pianificando la programmazione delle attività per le festività natalizie, all’orizzonte si attende poi la scelta della figura del Direttore Artistico, per il quale è in corso una procedura di bando pubblico: “È una figura apicale – spiega D’Intino –. Fondamentale sarà la collaborazione, sulla base dell’indirizzo programmatico della Giunta, confidando anche nell’avvento, da parte di chi ricoprirà il ruolo, di proposte e idee nuove”.

L’assessorato poi punterà a “pubblicizzare di più, attraverso canali di comunicazione tradizionali e più moderni, oltre che multimediali, i programmi che nel corso dell’anno verranno preparati, in modo che l’offerta culturale raggiunga più target possibili nell’area romana, del litorale e non solo: un deficit che va sicuramente colmato rispetto al passato”, evidenzia D’Intino.