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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 3 Ottobre 2026

Cordoglio alla ASL Roma 3 per la scomparsa del dottor Filippo Muscolo

Già responsabile del Distretto di Fiumicino, viene ricordato dall’Azienda sanitaria per la professionalità, l’impegno e le qualità umane. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia

 

 

Profondo cordoglio alla ASL Roma 3 per la scomparsa del dottor Filippo Muscolo, già responsabile del Distretto di Fiumicino dell’Azienda sanitaria.

 

 

In una nota pubblicata sui propri canali social, la Direzione della ASL Roma 3, insieme ai professionisti e agli operatori dell’Azienda, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, ricordando la figura umana e professionale del medico.

 

 

“Con capacità, impegno e sensibilità ha rappresentato un importante punto di riferimento per i colleghi e per i pazienti. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto alla famiglia e a chi ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali”, si legge nel messaggio diffuso dall’Azienda sanitaria.

 

 

Il dottor Muscolo, nel corso della sua attività alla guida del Distretto di Fiumicino, aveva rappresentato una figura di riferimento per il territorio, per gli operatori sanitari e per numerosi cittadini.

 

 

Sono molte, in queste ore, le attestazioni di cordoglio e i messaggi di vicinanza che stanno arrivando per la scomparsa dello stimato professionista, ricordato per la competenza, la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel corso della sua attività.

 

 

 

 

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ASl Filippo Muscolo
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