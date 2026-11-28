Consiglio comunale convocato per il 30 novembre: trasporto pubblico, ambiente e sicurezza stradale all’ordine del giorno

Tra i temi in discussione anche la viabilità all’incrocio tra via dell’Aeroporto, via Trincea delle Frasche, via della Scafa e via Monte Cengio

Il Consiglio comunale di Fiumicino tornerà a riunirsi lunedì 30 novembre, in seduta pubblica e in sessione ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari. La convocazione è fissata alle 8 in prima convocazione e alle 10 in seconda.

Diversi i temi inseriti all’ordine del giorno, tra proposte di deliberazione e mozioni che affrontano questioni legate alla gestione del bilancio, al trasporto pubblico locale, alla tutela ambientale e alla sicurezza stradale.

Per quanto riguarda le proposte di deliberazione, il Consiglio sarà chiamato a ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 211 relativa a una variazione urgente di bilancio.

In discussione anche l’approvazione della copertura finanziaria a carico del bilancio comunale per l’attivazione dei servizi integrativi del trasporto pubblico locale di Fiumicino, nell’ambito dell’Unità di rete 1 Tirreno Nord, con la relativa approvazione dello schema di convenzione.

Spazio poi alle mozioni. Una riguarda il sollecito al Governo per l’adozione urgente dei decreti attuativi della legge 17 maggio 2022, n. 60, la cosiddetta Legge Salvamare, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dell’ambiente marino e sostenere la marineria di Fiumicino.

Un’altra proposta punta a valutare l’8 agosto come “Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla viabilità. Tra i punti in discussione figura infatti una proposta per avviare una valutazione tecnica e una sperimentazione temporanea di una diversa disciplina della circolazione presso l’intersezione tra via dell’Aeroporto, via Trincea delle Frasche, via della Scafa e via Monte Cengio.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di ANAS e punta a migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale, tutelando al tempo stesso l’accessibilità verso Ostia e il pronto soccorso dell’ospedale G.B. Grassi.

Una seduta che porterà dunque in aula questioni di interesse per il territorio, con particolare attenzione ai servizi, alla mobilità e alla sicurezza dei cittadini.