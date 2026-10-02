Caro gasolio e norme Ue, le marinerie del Lazio alzano la voce a Fiumicino

Confronto acceso in Consiglio comunale tra pescatori e istituzioni. Dal Governo annunciato uno sconto diretto del 20% sul carburante, mentre la Regione promette nuove agevolazioni

di Fernanda De Nitto

L’aula consiliare del Comune di Fiumicino ha ospitato un importante momento di confronto tra le marinerie del Lazio, volto ad affrontare le questioni riguardanti le necessità del settore e il futuro regionale della pesca.

L’iniziativa, promossa in una delle città con la più importante flotta peschereccia del litorale, è stata istituita per far incontrare istituzioni, quali Governo, Regione e Comune, enti preposti, tra cui Federpesca, e i diretti interessati del settore, in particolare pescatori, imprese e commercio legato al settore ittico.

Una numerosa rappresentanza di pescatori del litorale ha fatto sonoramente sentire la sua voce durante l’evento, rimarcando le problematiche in essere, in questo momento particolarmente causate dal caro gasolio, il loro senso di abbandono da parte delle istituzioni e la loro completa dipendenza delle direttive dell’Unione Europea.

A rappresentare le istituzioni vi erano, invece, il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, l’Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, On. Giancarlo Righini, il Direttore Generale di Federpesca, Francesca Biondo, il Vice Presidente Federpesca Roberto Manai, il Comandate della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino CV Emilio Casale, il Sindaco Mario Baccini e l’Assessore all’Ambiente e Pesca, Stefano Costa.

L’acceso confronto con le marinerie laziali ha riguardato proprio le più grandi questioni legate al comparto della pesca e le problematiche che gli operatori incontrano quotidianamente nella loro attività, con costi alle stelle per i rifornimenti, applicazioni di direttive europee prive di riferimenti territoriali e scarsa partecipazione alle azioni politiche in materia.

Non si è però fatta attendere la risposta delle istituzioni presenti che attraverso le parole del Sottosegretario La Pietra e dell’Assessore regionale Righini hanno cercato di chiarire alcuni fondamentali aspetti ed azioni poste in essere dal Governo.

“Il Ministero ha sempre ascoltato le istanze dei pescatori riportando in Europa tutte le questioni più gravi e sentite. Proprio per fronteggiare le problematiche più rilevanti che riguardano il presente della marineria abbiamo come Governo deciso di applicare uno sconto diretto alla pompa del 20% sul gasolio, da parte di Eni distribuzione. La Guardia di Finanza vigilerà affinché tale agevolazione sia applicata in tutte le piazzole di rifornimento. Il tetto al prezzo del carburante credo sia una importante azione a tutela dei pescatori insieme ad una serie di attività ed interventi a sostegno del settore ittico” ha affermato il Sottosegretario Sen. La Pietra.

“L’attenzione è sempre costante nei confronti del settore della pesca e l’interlocuzione con l’Europa è sempre molto attiva e partecipata. Siamo bensì consapevoli delle svariate difficoltà del settore, soprattutto in termini di sicurezza e di costi, ma riteniamo fondamentali il confronto e la partecipazione, affinché si possa arrivare a delle azioni condivise nell’interesse di tutto il settore ittico, in particolare delle nostre marinerie regionali. Contributi e sostegni sono già stati elargiti ma ci saranno in seguito delle ulteriori agevolazioni” ha dichiarato l’Assessore regionale On. Righini.

Per l’amministrazione comunale il Sindaco Mario Baccini ha espresso tutta la sua solidarietà e vicinanza agli operatori del settore ittico, dichiarando: “Le imprese della pesca sono il pilastro della nostra città, in un quadro complesso tra tradizioni e futuro. Il settore produttivo ittico è fatto di tante professionalità e dei sacrifici di coloro portano avanti l’attività con molte incertezze. La pesca non può essere lasciata sola nelle trasformazioni, nell’aumento dei costi e nelle normative stringenti sulla sostenibilità ambientale e la concorrenza. E’ sempre più necessario che le distanze siano minori tra chi esce in mare e chi si adopera per la loro tutela e gestione, mantenendo costante il confronto tra istituzioni e marineria. Il mare non è un confine per la nostra città ma una delle sue più grandi opportunità” ha concluso Baccini.