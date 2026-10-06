Blue Economy, nuovi fondi dalla Regione: Fiumicino tra i Comuni beneficiari

In arrivo 2,2 milioni per i centri costieri dell’Etruria meridionale. Angelilli al Salone Nautico di Genova presenta anche un bando regionale da 4 milioni di euro

di Dario Nottola

C’è anche Fiumicino tra i Comuni costieri che beneficeranno dei 2,2 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per i territori dell’Etruria meridionale.

Intanto, la Regione Lazio è stata protagonista al 66° Salone Nautico di Genova. La vicepresidente Roberta Angelilli ha incontrato le aziende presenti e illustrato un nuovo bando dedicato alla Blue Economy.

“Si tratta di un avviso da 4 milioni di euro destinato ai Comuni costieri, che sono 22, compresi Roma Capitale e i Comuni delle isole di Ponza e Ventotene. Sono azioni concrete per la Blue Economy, finalizzate alla riduzione dell’inquinamento, alla rimozione delle plastiche e alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ecosistema marino”, ha evidenziato Angelilli.

Il bando prenderà il via il 29 ottobre e sarà aperto a tutti i Comuni costieri del Lazio. “Sarà l’occasione per condividere con gli attori protagonisti, Comuni e imprese, le priorità della Blue Economy, anche perché stiamo per mettere a terra il piano triennale dedicato al settore”, ha aggiunto la vicepresidente.

Un comparto ancora poco valorizzato ma che, secondo Angelilli, rappresenta un settore strategico. “I numeri sono importanti: parliamo di un valore aggiunto di 14 miliardi di euro e di oltre 38 mila imprese. Siamo la prima regione italiana per numero di imprese e registriamo una crescita esponenziale. Dal 2023 a oggi la Regione Lazio ha stanziato la cifra record di oltre 50 milioni di euro di soli fondi regionali, ai quali si aggiungono i fondi europei destinati alla Blue Economy. Si tratta di una cifra senza precedenti”, ha rimarcato.

Ai 4 milioni di euro previsti dal bando si aggiungeranno altri 2,2 milioni destinati ai Comuni costieri dell’Etruria meridionale: Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Montalto di Castro, Santa Marinella e Tarquinia.