Allarme bomba in 6mila scuole italiane, evacuazioni anche a Ostia e Fiumicino

Studenti fuori dalle aule in diversi istituti del litorale romano. Controlli delle forze dell’ordine dopo una mail minatoria inviata in tutta Italia.

Mattinata di apprensione anche nelle scuole di Ostia e Fiumicino per l’allarme bomba che ha interessato migliaia di istituti in tutta Italia. Una mail contenente minacce di attentati è stata recapitata a circa 6mila scuole, secondo quanto riferito dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Non tutti gli istituti che hanno ricevuto il messaggio sono stati evacuati.

A Ostia l’allarme ha interessato l’istituto comprensivo Mar dei Caraibi, dove sono state attivate le procedure di evacuazione e gli studenti sono stati fatti uscire in via precauzionale. Tra gli istituti raggiunti dalla mail minatoria figura anche il Paolo Toscanelli.

Disagi anche a Fiumicino e Maccarese. Nella sede dell’istituto superiore Paolo Baffi di viale di Porto le lezioni sono state interrotte e studenti e personale scolastico sono stati evacuati. L’allarme ha interessato anche il liceo Leonardo da Vinci, dove gli studenti sono stati accompagnati all’esterno dell’edificio, mentre segnalazioni sono arrivate anche per l’istituto Marchiafava.

Per il Paolo Baffi non si tratta del primo episodio. Lo scorso 19 ottobre, infatti, entrambe le sedi dell’istituto, a Fiumicino e Maccarese, erano già state evacuate in seguito a una segnalazione analoga. I controlli effettuati allora dalle forze dell’ordine, anche con l’impiego delle unità cinofile, non avevano rilevato la presenza di ordigni.

La mail che ha fatto scattare l’allarme oggi è arrivata intorno alle 9.50. Il messaggio, firmato da un sedicente Mikhail Andropov, annunciava la presenza di esplosivi all’interno degli edifici scolastici, sostenendo che gli ordigni potessero essere azionati a distanza.

Dal governo sono arrivate rassicurazioni sull’effettiva consistenza della minaccia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito che dalle verifiche svolte non sono emersi elementi tali da far ritenere concreto il pericolo, sottolineando l’attenzione con cui le istituzioni stanno seguendo la situazione.

La premier ha inoltre convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione con i ministri competenti, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per fare il punto sugli allarmi e coordinare le iniziative necessarie.