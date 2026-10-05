Agricoltura, la Regione Lazio accoglie le richieste di Coldiretti: stanziati 45 milioni di euro

Le misure di crisi saranno operative da giovedì. Migliaia di agricoltori in piazza a Roma, presenti anche numerose aziende di Fiumicino e Maccarese

di Dario Nottola

Stanziati 45 milioni di euro a sostegno dell’agricoltura dalla Regione Lazio, che ha accolto le istanze di Coldiretti Lazio e degli agricoltori arrivati in migliaia a Roma da tutto il territorio regionale per un sit-in in piazza Santi Apostoli, davanti alla Prefettura.

Tra loro anche molti agricoltori provenienti da Fiumicino, Maccarese e da altre zone del nostro Comune. A raggiungerli è stato l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, che ha annunciato l’approvazione delle misure di crisi presentate da Coldiretti Lazio, operative già da giovedì.

Una mobilitazione che ha portato al confronto diretto con le istituzioni. Il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, insieme a una delegazione e al direttore regionale Carlo Picchi, ha incontrato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che si farà portavoce presso il Governo delle difficoltà espresse dal comparto agricolo.

“Abbiamo portato in piazza le difficoltà delle nostre aziende e la richiesta di interventi che non possono più essere rinviati – dichiara il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – Dal confronto sono arrivate le risposte che stavamo aspettando. La nostra sarà la prima regione d’Italia a tradurre una richiesta in uno stanziamento con rapidità, concretezza e puntualità, tanto da poter intervenire trasversalmente su tutte le filiere. Sicuramente partendo dal gasolio, ma non solo, perché il momento è difficile. L’assessore ha avuto la forza e la lucidità di dare priorità al settore agricolo e questa non è una cosa scontata“.

Al centro delle richieste di Coldiretti Lazio figurano un sostegno per il gasolio agricolo, a integrazione delle misure nazionali, interventi per le filiere in crisi e provvedimenti specifici contro i danni provocati dalla fauna selvatica, soprattutto nelle aree protette.

Criticità che interessano l’intero settore agricolo regionale, con ripercussioni su tutti i comparti.

“La partecipazione degli agricoltori dimostra quanto sia urgente difendere la capacità produttiva del Lazio – conclude Granieri – Le imprese hanno bisogno di risposte concrete per poter lavorare, investire e ricevere un giusto valore per ciò che producono. La mobilitazione di oggi rappresenta un passaggio importante di questo percorso. Ci riteniamo molto soddisfatti degli obiettivi raggiunti e ringraziamo l’assessore Righini per la sensibilità dimostrata“.

(Foto Coldiretti Lazio)