Aeroporto di Fiumicino, due sospetti allarmi bomba fanno partire i caccia dell’Aeronautica

Due allarmi bomba nel giro di poco più di un’ora, con gli artificieri in azione e caccia dell’Aeronautica Militare decollati per scortare un aereo fino a Fiumicino.

Mattinata complessa negli aeroporti europei, dopo le segnalazioni di allarme registrate anche in Spagna e a Varsavia. L’aeroporto di Fiumicino è divenuto anch’esso sorvegliato speciale per due episodi che hanno coinvolto due voli Ryanair provenienti da Dublino e Lisbona.

Il primo allarme ha riguardato un aereo atterrato intorno alle 9.40, dove sembra ci sia stata una segnalazione anonima che dichiarava la presenza di una bomba a bordo. Per tale ragione sono immediatamente scattate le procedure di sicurezza, con l’intervento degli artificieri che hanno effettuato le operazioni di bonifica per verificare le condizioni dell’aeromobile e garantire l’incolumità di passeggeri ed equipaggio. A intervenire, dato il piano di emergenza, anche i vigili del fuoco con le squadre dell’aeroporto e di Ostia. Fortunatamente, a seguito dei controlli, si è accertato che nessun ordigno era presente a bordo.

Successivamente, un secondo allarme ha riguardato il volo Ryanair arrivato da Lisbona e atterrato alle 10.45. In questo caso l’Aeronautica Militare ha fatto decollare i caccia per intercettare e scortare il velivolo fino allo scalo romano, tra la curiosità e la preoccupazione dei cittadini di Fiumicino, tutti con il naso all’insù. Anche in questo caso l’allarme è successivamente rientrato.

Notizia in aggiornamento