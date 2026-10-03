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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 3 Ottobre 2026

Addio al dottor Filippo Muscolo, il cordoglio di Michela Califano

La consigliera regionale del Pd Lazio ricorda il dirigente del Distretto Sanitario di Fiumicino: “Una perdita che ci addolora dal punto di vista umano e professionale”

 

 

La scomparsa del dottor Filippo Muscolo, dirigente responsabile del Distretto Sanitario di Fiumicino della Asl Roma 3, suscita profondo cordoglio anche nel mondo politico e istituzionale del territorio. Tra i messaggi di vicinanza alla famiglia e ai colleghi quello di Michela Califano, consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria dell’Unione Comunale Pd di Fiumicino.

 

 

“Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa del dottor Filippo Muscolo, Dirigente Responsabile del Distretto Sanitario di Fiumicino della ASL Roma 3. Una perdita che ci addolora dal punto di vista umano e professionale. Ai suoi familiari, agli amici, ai colleghi va il mio cordoglio”, dichiara Michela Califano.

 

 

 

 

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Tags
Cordoglio Filippo Muscolo Michela Califano
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