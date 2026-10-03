Addio al dottor Filippo Muscolo, il cordoglio dell’opposizione

I consiglieri comunali: “Una grande perdita per il territorio. Professionista stimato e punto di riferimento per colleghi e pazienti”

“La scomparsa del dott. Filippo Muscolo è una notizia che lascia profondo dolore nella nostra comunità. È stato un professionista stimato, capace di coniugare competenza e attenzione verso le persone, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e pazienti e lasciando un segno importante in quanti hanno avuto modo di conoscerlo” dichiarano i Consiglieri comunali di opposizione.

“In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso professionale e umano. A loro rivolgiamo le più sentite condoglianze” concludono