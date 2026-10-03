Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 3 Ottobre 2026

Addio al dottor Filippo Muscolo, il cordoglio dell’opposizione

I consiglieri comunali: “Una grande perdita per il territorio. Professionista stimato e punto di riferimento per colleghi e pazienti”

 

 

La scomparsa del dott. Filippo Muscolo è una notizia che lascia profondo dolore nella nostra comunità. È stato un professionista stimato, capace di coniugare competenza e attenzione verso le persone, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e pazienti e lasciando un segno importante in quanti hanno avuto modo di conoscerlo” dichiarano i Consiglieri comunali di opposizione.

 

 

In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso professionale e umano. A loro rivolgiamo le più sentite condoglianze” concludono

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Cordoglio Filippo Muscolo Opposizione
Articoli correlati
Attualità

A Fregene il surf diventa inclusivo: giornate di surf therapy per bambini e ragazzi con disabilità

sabato, 3 Ottobre 2026
Attualità

“A pelo d’acqua”, il noir di Fabrizio Nava approda a Fiumicino

sabato, 3 Ottobre 2026
Attualità

Tra sapienza e intelligenza artificiale: l’uomo al centro

sabato, 3 Ottobre 2026
Sport

La Supernova parte con il piede giusto: vittoria al debutto sul campo della Vis Roma

sabato, 3 Ottobre 2026
Cronaca

Addio al dottor Filippo Muscolo, il cordoglio del sindaco Baccini

sabato, 3 Ottobre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci