Addio al dottor Filippo Muscolo, il cordoglio del sindaco Baccini

Il primo cittadino di Fiumicino ricorda il direttore del Distretto Sanitario dell’Asl Roma 3: “La città perde un professionista che ha dedicato il proprio lavoro alla salute degli altri”

La scomparsa del dottor Filippo Muscolo, direttore del Distretto Sanitario di Fiumicino dell’Asl Roma 3, ha suscitato profondo cordoglio anche nell’Amministrazione comunale. Il sindaco, Mario Baccini, ha voluto ricordarne il ruolo svolto negli anni al servizio della sanità del territorio e la dimensione umana che ne ha accompagnato l’attività professionale.

“La scomparsa del Dott. Filippo Muscolo, Direttore del Distretto Sanitario di Fiumicino dell’ASL Roma 3, ci colpisce profondamente. La nostra città perde un professionista che ha ricoperto un ruolo importante per la sanità del territorio, contribuendo, attraverso il proprio lavoro, a garantire un servizio essenziale per la comunità”, afferma Baccini.

Il sindaco sottolinea quindi il valore umano del lavoro svolto dal dottor Muscolo: “Dietro ogni servizio sanitario ci sono persone che ogni giorno si assumono la responsabilità di rispondere ai bisogni degli altri. Il Dott. Muscolo ha svolto il proprio incarico in un settore delicato, nel quale la dimensione umana è importante quanto quella professionale, e il suo lavoro merita il riconoscimento e la gratitudine della nostra Città”.

Baccini rivolge poi, a nome dell’intera Amministrazione comunale, le condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con Muscolo il percorso umano e professionale.

“Alla nostra comunità resta il dovere di riconoscere il valore di chi ha dedicato, con estrema umanità, il proprio lavoro alla salute degli altri e di custodirne la memoria”, conclude il sindaco