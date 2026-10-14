Lutto prenatale e perinatale, il Ponte 2 Giugno e la fontana di Piazza Grassi si illuminano di rosa e azzurro

Giovedì 15 ottobre l’iniziativa simbolica dell’Amministrazione comunale per ricordare i bambini scomparsi troppo presto e sensibilizzare la cittadinanza sul dolore delle famiglie

Domani sera, giovedì 15 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto prenatale e perinatale, il Ponte 2 Giugno e la fontana di Piazza G.B. Grassi si illumineranno di rosa e azzurro, i colori simbolo della ricorrenza.

L’iniziativa vuole ricordare i bambini scomparsi durante la gravidanza, al momento della nascita o nei primi giorni di vita e sensibilizzare la cittadinanza su un’esperienza dolorosa, spesso vissuta nel silenzio, che coinvolge numerose famiglie.

Attraverso l’illuminazione simbolica di due luoghi rappresentativi della città, l’Amministrazione comunale intende esprimere vicinanza e solidarietà ai genitori e alle famiglie che hanno affrontato una perdita, contribuendo a dare visibilità a un tema che merita ascolto, sensibilità e attenzione. Un modo per ricordare le vite interrotte troppo presto e riconoscere il dolore di chi ne custodisce il ricordo.