L’Unitalsi di Fiumicino rinnova il suo impegno: domenica la “Giornata dell’Adesione”

Da oltre trent’anni al fianco dei più fragili, l’associazione celebra il proprio appuntamento annuale con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Ruzza

di Fernanda De Nitto

Si terrà la prossima domenica 29 Novembre presso la Parrocchia Santa Paola Frassinetti la “Giornata dell’Adesione”, promossa dall’Unitalsi, Sottosezione Diocesana di Porto Santa Rufina. L’Associazione cattolica di fedeli è presente a Fiumicino da oltre trent’anni con un elevato numero di volontari che quotidianamente si adoperano per essere vicini ai più bisognosi e fragili, sostenendoli, ove possibile, nelle necessità quotidiane.

La Giornata dell’Adesione della prossima domenica, che si terrà al Centro Pastorale della Chiesa di Via Giuseppe Frassinetti, prevede la celebrazione della Santa Messa presieduta dal S.E. Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Porto Santa Rufina. A seguire le socie e i soci dell’ente hanno organizzato un piacevole momento conviviale, promosso grazie alla sensibilità e alla collaborazione di tanti sostenitori dell’Associazione. E’ stato, infatti, organizzato un pranzo per tutti coloro che hanno partecipato all’ultimo viaggio realizzato a Lourdes e per gli amici dell’Unitalsi di Fiumicino che condividono impegno e solidarietà. La giornata proseguirà poi con l’intrattenimento musicale ed una divertente estrazione di premi con doni e regalini per tutti, nel segno dell’aggregazione e della condivisione.

Nel contesto dell’evento sarà possibile, altresì, rinnovare, da parte dei soci, il tesseramento per l’anno 2027. Per tutti i volontari dell’Unitalsi tale giornata costituisce uno dei momenti più importanti dell’anno, perchè rinnovando l’adesione si ribadisce la partecipazione ad una esperienza comune, che si esplica sia nei pellegrinaggi, che nelle diverse attività aggregative e sociali promosse dall’ente. La “Giornata dell’Adesione” nella vita dell’Associazione costituisce, infatti, un appuntamento centrale, dove i soci confermano il proprio cammino, rinnovando la disponibilità al servizio.

L’organizzazione, nata nel 1994 nel territorio di Fiumicino, offre assistenza e vicinanza a diverse situazioni di precarietà e fragilità, mediante un accompagnamento attento rivolto a quanti desiderano vivere l’esperienza del pellegrinaggio, mantenendo un’attenzione costante per le persone, per le loro necessità e soprattutto per la dignità di ognuno.