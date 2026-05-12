“Insieme per un gol”, a Fiumicino una giornata di sport, inclusione e solidarietà

Torneo di calcio a 5, squadre femminili e atleti diversamente abili protagonisti dell’evento promosso dall’Associazione Il Cuore di Cristiano con il patrocinio del Comune

Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della partecipazione sociale. Si svolgerà domenica 24 maggio, dalle ore 10.30 alle 18.00, presso lo Sporting Club Fiumicino di via Aldo Quarantotti 55, l’evento “Insieme per un gol”, organizzato dall’Associazione Il Cuore di Cristiano con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

L’iniziativa vedrà protagonisti atleti e appassionati di tutte le età in un torneo di calcio a 5 articolato in diverse categorie: femminile open, femminile Under 13 e squadre composte da atleti diversamente abili. Prevista la partecipazione di circa 20 squadre, suddivise in tre gironi, che si sfideranno con partite di andata e ritorno della durata di circa 20 minuti ciascuna, senza interruzioni.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport come strumento di aggregazione, condivisione e inclusione, offrendo alla cittadinanza un’occasione di incontro e partecipazione.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e famiglie a prendere parte alla manifestazione, che unisce attività sportiva e impegno sociale, valorizzando al tempo stesso il ruolo delle associazioni del territorio e il loro contributo alla crescita della comunità.