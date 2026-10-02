Iniziano domani a Fiumicino i festeggiamenti in onore del patrono Sant’Ippolito

Eventi anticipati di due giorni grazie alle iniziative della Pro Loco

di Umberto Serenelli

Tornano da domani i festeggiamenti di Sant’Ippolito con la novità proposta dalla Pro Loco di Fiumicino. Le celebrazioni in onore del Santo patrono verranno anticipate nel weekend e incentrate nella valorizzazione della chiesa di Porto.

L’idea dell’Ente di promozione turistica torna a ripercorrere le vecchie orme con l’Episcopio di via Portuense teatro della due giorni.

“Il nostro obiettivo è restituire l’importanza che merita la chiesa di Porto, dove sono conservate tutto l’anno le reliquie del Santo, visto che le celebrazioni in suo onore si svolgono tra i resti della Basilica e la parrocchia della Divina Provvidenza ad Isola Sacra – precisa Giuseppe Larango, presidente della Pro Loco – In particolare vogliamo puntare sull’Episcopio, che sarà possibile visitare entrambi i giorni, dove contiamo poi di intrattenere i presenti con una frittura a base di pescato e patatine fritte”.

Appuntamento a domani per conoscere la storia del Borgo medioevale, dalle ore 11 alle 12, e nel pomeriggio dalle 16 alle 17. Alle 19, è prevista la parentesi culinaria, dietro contributo, con la degustazione del pescato che verrà fritto nella “padellina” che la Pro Loco utilizza per la Sagra del pesce.

Domenica mattina si svolgerà la messa in onore del Santo e nel pomeriggio le visite all’Episcopio per chiudere la giornata con un fragrante fritto e allietati degli artisti del Music Theatre&Dance Academy di Fiumicino.

Sarà possibile, da Fiumicino città, raggiungere Porto anche in bicicletta impegnando la pista ciclabile e quanti lo faranno potranno contare su una bevanda offerta dalla Pro Loco.

Lunedì il clou della parte religiosa dei festeggiamenti, organizzati dalla Diocesi di Porto e Santa Rufina, con l’appuntamento alla Basilica paleocristiana, alle 17.30, dove l’urna contenente le reliquie verrà trasferita tra i ruderi della Basilica con il vescovo Gianrico Ruzza impegnato a ricordare la “passione” del protettore ai fedeli presenti. Al termine della celebrazione eucaristica, tutti in processione dietro l’urna fino alla parrocchia della Divina Provvidenza dove si svolgerà una messa all’aperto, celebrata dal Vescovo.

Per quanti vogliono conoscere da vicino la storia del Santo e prendere visione del sarcofago originale in cui erano conservati i suoi resti, domenica, dalle ore 11.30 alle 18.45, è possibile visitare il complesso archeologico di via Col Moschin.