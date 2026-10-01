Fregene, riapre l’Oasi WWF di Macchiagrande con “Urban Nature”

Sabato 3 e domenica 4 ottobre visite guidate e laboratori naturalistici per il festival dedicato alla natura in città

di Dario Nottola

L’Oasi WWF di Macchiagrande, a Fregene, riapre le sue porte: l’occasione è con “Urban Nature”. Dopo la pausa estiva, l’area protetta torna, quindi, ad accogliere visitatori, famiglie e curiosi con tutte le sue attività, le visite guidate e i laboratori naturalistici. E il primo appuntamento della nuova stagione è speciale: sabato 3 e domenica 4 ottobre l’Oasi inaugura la ripartenza partecipando ad “Urban Nature”, il festival WWF dedicato alla natura in città. Il tema di quest’anno è “La natura si cura”: perché avere più natura dentro e intorno alle nostre città significa creare luoghi più vivibili, sani e accoglienti, per le persone e per tutte le altre specie con cui condividiamo gli stessi spazi.

“La natura non è solo qualcosa da osservare: ci aiuta a stare meglio, favorisce la socialità, mitiga il caldo, contribuisce alla qualità dell’aria e dell’ambiente e offre rifugio a una straordinaria biodiversità, dagli insetti impollinatori alle piante della macchia mediterranea. Ed all’Oasi di Macchiagrande potrete scoprirlo… camminando nella natura, osservandola da vicino e imparando a conoscerla”, sottolinea il WWF.

Ecco il programma:

SABATO 3 OTTOBRE 10.30 – Visita guidata “Un viaggio tra i profumi e i colori della macchia mediterranea” 14.30 – Paleoscavo 16.00 – Laboratorio naturalistico “Dai fiori al miele”

DOMENICA 4 OTTOBRE 10.30 – Visita guidata naturalistica 14.30 – Visita guidata al Sentiero Evoluzione 16.30 – Laboratorio naturalistico “I segreti delle piante della macchia mediterranea” Apertura biglietteria: 10.00–17.30 Chiusura Oasi: 19.00 Le visite guidate sono su prenotazione. Ingresso in via della Veneziana.