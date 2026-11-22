Fiumicino, svelato il Palazzo Imperiale di Portus: per la prima volta visite negli ambienti dell’antico complesso romano

Terminati i restauri e realizzati nuovi percorsi accessibili, il Parco Archeologico di Ostia Antica apre una finestra inedita sulla storia dei Porti Imperiali. Grande interesse per la prima visita guidata di “Muri per tutti a Portus”

di Fernanda De Nitto

Il Parco Archeologico di Ostia Antica, con l’iniziativa “Muri per tutti a Portus”, ha aperto per la prima volta al pubblico il Palazzo Imperiale, sito nell’area archeologica dei Porti di Claudio e Traiano di Via Portuense.

Proprio nella giornata del 20 novembre si sono conclusi, infatti, grazie anche ad alcuni fondi del Pnrr e CIPE, i lavori iniziati nel 2019 riguardanti il restauro strutturale e conservativo di alcuni importanti ambienti del palazzo. Nel contempo sono stati, anche, realizzati diversi percorsi di accessibilità creati ad hoc, che consentono un passaggio agevole e diretto alle nuove aree, finalmente fruibili alla popolazione.

A descrivere primariamente la storia di Portus, Marina Lo Blundo, funzionaria archeologa presso il Parco archeologico, specializzata nella comunicazione dell’archeologia, insieme con Valeria Di Cola, responsabile del progetto “Muri per tutti”, libera ricercatrice e divulgatrice, particolarmente specializzata nelle architettura stratificate, che divulga in modo semplice e appassionato. Alla prima visita del Palazzo Imperiale era presente, con un fitto gruppo di partecipanti prevalentemente romani, il consigliere comunale di Fiumicino, Paolo Calicchio.

L’evento ha permesso ai visitatori di intraprendere un percorso totalmente nuovo nei porti imperiali di Claudio e Traiano, che li ha portati direttamente all’interno di alcune aree di quello che è stato definito il Palazzo Imperiale, proprio per la presenza di vari edifici di rappresentanza, residenziali e a servizio delle attività portuali. Dalle ricerche, durate diversi anni, portate avanti dall’Università di Southampton e dalla British School at Rome, guidate dal compianto, Simon Keay, geniale archeologo, è emersa, infatti, la presenza di tali opere architettoniche stratificate, compresi diversi ambienti dedicati al soggiorno dell’Imperatore, dove sono stati ritrovati diversi frammenti di marmi lavorati ed affreschi, che per la fragilità della struttura non sono visitabili.

I partecipanti hanno, invece, avuto accesso agli ambienti di servizio e ai corridoi che si estendevano al di sotto del lungo colonnato della facciata del Palazzo Imperiale definito “Terrazza Traiano”, andato prevelemente distrutto. Attraverso due aperture, realizzate in età post-antica per scassi e depredazioni, si accede alle serie arcate cieche del corridoio, che si estendeva per tutta l’estremità settentrionale; gli ambienti destinati soprattutto al passaggio degli schiavi e del personale portuale erano esclusivamente illuminati da finestre a bocca di lupo che davano luce, seppur fioca, direttamente dall’alto, evitando con degli scoli l’accesso dell’acqua.

Il percorso di visita è poi proseguito all’esterno, fino all’edificio residenziale vero e proprio, dove le ricerche hanno permesso la scoperta di ambienti di pregio, pavimentati a mosaico e diverse tarsie marmoree. Di fronte al palazzo le archeologhe hanno fatto notare la presenza delle fondazioni di un piccolo anfiteatro, con andamento ellittico, costruito probabilmente all’inizio del III secolo per intrattenere l’imperatore Settiminio Severo. La struttura ebbe comunque vita breve.

L’originale e unico percorso si è poi concluso con la conoscenza dei Navalia, di cui sono stati portati alla luce solo alcune parti dell’edificio, dei veri e propri cantieri navali, soprattutto destinati alle riparazioni delle navi da guerra, poi convertito in magazzino del grano.

Dato il successo della prima visita di “Muri per tutti a Portus”, il parco archeologico probabilmente avrà intenzione di organizzare delle ulteriori entrate speciali al Palazzo Imperiale. Per informazioni ed aggiornamenti pa-oant.portus@cultura.gov.it.