Fiumicino protagonista all’Assemblea Nazionale ANCI 2026: territorio, cultura e innovazione a Verona

Alla 43ª edizione dell’appuntamento nazionale la città si presenta con le sue eccellenze storiche, culturali e naturalistiche. In vetrina anche il Museo del Saxofono e le nuove tecnologie della Polizia Locale per modernizzare i servizi ai cittadini

Fiumicino porta le sue eccellenze e i suoi progetti di innovazione alla 43ª Assemblea Nazionale dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in programma dal 25 al 27 novembre a Veronafiere, a Verona. Un’occasione di confronto tra sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, ma anche un’importante vetrina nazionale per raccontare le potenzialità di un territorio che punta a valorizzare tutte le sue identità.

Il Comune è presente con uno spazio espositivo dedicato alla promozione del patrimonio storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, insieme alle opportunità turistiche, culturali ed economiche che caratterizzano la città. Un racconto che punta a superare l’immagine di Fiumicino legata esclusivamente alla presenza dell’aeroporto internazionale, per mettere in luce la ricchezza e la varietà di un territorio dalle molteplici vocazioni.

Tra le realtà protagoniste dello spazio espositivo figura anche il Museo del Saxofono di Maccarese, presente con una selezione di strumenti di particolare interesse storico e musicale. Una testimonianza del patrimonio culturale cittadino e dell’offerta artistica che contribuisce a definire l’identità di Fiumicino.

Accanto alla promozione territoriale, spazio anche all’innovazione tecnologica applicata ai servizi pubblici. All’Assemblea partecipa infatti una delegazione della Polizia Locale di Fiumicino, impegnata nella presentazione di nuove soluzioni per l’identificazione delle persone, il fotosegnalamento e il controllo documentale.

Tra le tecnologie illustrate c’è il sistema di fotosegnalamento SPIS/Identisystem 2026, che integra funzionalità touchscreen, illuminazione LED adattiva e strumenti per il controllo della qualità delle immagini. Presentate anche soluzioni per la verifica dei documenti e dell’identità biometrica direttamente in mobilità.

Particolare rilievo assume il progetto SnapDoc Anagrafe 2026, una tecnologia pensata per rendere più efficienti le procedure di verifica dei documenti d’identità e l’acquisizione fotografica in tempo reale dei cittadini che richiedono il cambio di residenza o il rilascio della Carta d’identità elettronica (CIE).

“La partecipazione all’Assemblea Nazionale ANCI è un’importante opportunità per promuovere le potenzialità del nostro territorio e confrontarci con le altre amministrazioni italiane – dichiara il sindaco Mario Baccini – Vogliamo far conoscere le molteplici vocazioni di Fiumicino, una città che non deve essere identificata esclusivamente con l’aeroporto internazionale, che siamo orgogliosi di ospitare e che rappresenta una risorsa strategica per il nostro territorio e per l’intero Paese”.

“Fiumicino è molto altro: è storia, archeologia, cultura, ambiente, tradizioni, turismo e un tessuto economico ricco di potenzialità. Le tecnologie presentate dalla Polizia Locale dimostrano la volontà di investire nell’innovazione e nella modernizzazione dei servizi pubblici. Essere presenti a Verona significa valorizzare le nostre eccellenze e presentare una città che cresce. Il nostro obiettivo è far conoscere Fiumicino per tutto ciò che rappresenta e per quanto può ancora offrire, rafforzandone il ruolo e l’attrattività a livello nazionale e internazionale”, conclude il primo Cittadino.

La partecipazione all’Assemblea ANCI si configura così come un’occasione per promuovere l’immagine di Fiumicino oltre i confini locali, valorizzandone il patrimonio e mostrando, allo stesso tempo, la capacità dell’amministrazione di investire in nuove tecnologie e servizi sempre più efficienti per i cittadini.