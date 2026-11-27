Fiumicino, l’aeroporto apre le porte allo spazio

Inaugurata al Terminal 1 una mostra interattiva realizzata con ESA e ASI. Tra satelliti, realtà virtuale e intelligenza artificiale, i passeggeri potranno esplorare l’universo fino a febbraio 2027

di Fernanda De Nitto

L’Aeroporto di Fiumicino sempre più vicino allo spazio. E’ stata, infatti, inaugurata la nuova area espositiva interattiva dedicato proprio all’esplorazione spaziale e aerospaziale. L’installazione, presente presso il Terminal 1, è stata realizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ISA), in occasione della nomina di Roma a Capitale Europea dello Spazio.

A presentare ed inaugurare la mostra vi è stato un ospite d’eccezione, l’astronauta ESA Luca Parmitano, intervenuto insieme all’Amministratore Delegato di ADR Marco Troncone, al Commissario ASI Amb Mario Cospito, alla Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA Simonetta Cheli e all’Assessore alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Fiumicino Raffaello Biselli.

La mostra interattiva, situato nello specifico presso la galleria commerciale del Molo A, all’interno dell’area imbarchi del Terminal 1 Partenze, si suddivide in tre distinte installazioni interattive che permettono ai passeggeri di venire in contatto diretto con lo spazio, andando a conoscere le attività e l’utilità dei satelliti, incentivando la ricerca e le tecnologie sviluppate nel settore aerospaziale. La mostra sarà presente presso lo scalo intercontinentale fino alla fine di febbraio 2027.

La prima postazione consente, attraverso un touchscreen, di osservare immagini satellitari di diverse aree del pianeta e confrontarne l’evoluzione nel tempo, evidenziando le trasformazioni ambientali e infrastrutturali. La seconda permette di esplorare i satelliti attraverso modelli tridimensionali, animazioni e contenuti multimediali. Completa il percorso Gaia, un’astronauta virtuale riprodotta attraverso una proiezione olografica all’interno di un Metabox, con cui i passeggeri possono dialogare grazie all’intelligenza artificiale, approfondendo curiosità sullo spazio e sulle missioni degli astronauti.

Per tutta la durata dell’iniziativa, presso la mostra interattiva sarà possibile trovare personale specializzato, per assistere e guidare l’esperienza dei visitatori, grandi e piccini.

“L’aviazione civile e l’esplorazione aerospaziale condividono una stessa ambizione, quella di superare i confini del possibile attraverso la ricerca e il progresso tecnologico – ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys – Poter condividere questa installazione all’aeroporto di Fiumicino a beneficio dei passeggeri significa creare un punto di incontro tra due settori strategici per la competitività del Paese e dell’Europa, valorizzando davanti a milioni di viaggiatori da tutto il mondo il patrimonio di competenze e di eccellenze che l’Italia esprime in questi ambiti a livello internazionale. La collaborazione con ESA e ASI si inserisce in questa visione e conferma la nostra volontà di fare del Leonardo da Vinci una piattaforma sempre più aperta all’innovazione, capace di generare valore e di andare ogni giorno ben oltre la propria funzione di infrastruttura di trasporto”.

“Diffondere la cultura spaziale e avvicinare il grande pubblico alle nostre attività è uno dei compiti dell’Agenzia. La sinergia tra ASI ed ESA con Aeroporti di Roma nasce proprio con questo intento: trasformare per alcuni mesi lo scalo della Capitale in un punto di incontro tra viaggiatori e l’esplorazione dell’Universo – ha affermato l’Ambasciatore Mario Cospito, commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana – Le installazioni presenti non si limiteranno ad intrattenere turisti e professionisti in transito ma apriranno una finestra su un settore cruciale per la vita quotidiana, altamente tecnologico e all’avanguardia. Si potrà scoprire, così, un’altra dimensione del viaggio. Del resto, spazio e aviazione sono settori da sempre contigui, legati dal comune sogno dell’uomo di spiccare il volo e guardare oltre l’atmosfera. Portare lo Spazio in aeroporto significa, quindi, offrire a chiunque una occasione unica per approdare alla conoscenza di questo mondo e comprendere quanto sia essenziale per la vita quotidiana di tutti noi sulla Terra”.

“Sono particolarmente orgogliosa di rappresentare l’Agenzia Spaziale Europea, insieme ad Aeroporti di Roma e all’Agenzia Spaziale Italiana, in occasione dell’inaugurazione di questa area interattiva all’aeroporto di Fiumicino – ha aggiunto Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA – I visitatori potranno riscoprire il fascino e le meraviglie dello spazio e comprendere il ruolo fondamentale dell’Italia, uno dei Paesi fondatori dell’ESA, che continua a fornire contributi innovativi e strategici al settore spaziale. In qualità di Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, posso testimoniare quanto le esperienze interattive basate sui dati di Osservazione della Terra, come quelle che proponiamo all’ESRIN di Frascati, abbiano la capacità di coinvolgere e ispirare il pubblico, contribuendo al tempo stesso a una migliore comprensione del nostro pianeta”.

“Un ringraziamento ad Aeroporti di Roma che progetta costantemente iniziative all’avanguardia per ciò che il nostro Aeroporto e il nostro sistema aeroportuale. L’ISA, l’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una delle più grandi eccellenze d’Italia e l’astronauta Parmitano è quel collegamento tra terra e spazio che ci inorgoglisce e ci onora nel mondo. Il Leonardo Da Vinci ed i suoi progetti sono profondamente collegati con la realtà cittadina in termini di sviluppo e di valorizzazione territoriale” ha affermato l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli